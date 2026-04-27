Peter Kollmann verlässt Verbund und wechselt zur Bank of America

Der Finanzvorstand des österreichischen Energiekonzerns Verbund, Peter Kollmann, tritt mit 31. August zurück, um eine Führungsposition bei der Bank of America zu übernehmen. Der Verbund sucht bereits nach einem Nachfolger, um die Kontinuität in der Unternehmensführung zu gewährleisten.

Der börsennotierte und mehrheitlich staatliche Energiekonzern Verbund steht vor einem personellen Wechsel an der Spitze. Peter Kollmann , der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand , hat seinen Rücktritt mit Wirkung zum 31.

August bekannt gegeben. Kollmann wird die Rolle des Vice Chair EU und Country Executive für Deutschland und Österreich bei der Bank of America übernehmen, wie der Verbund am Montag mitteilte. Der langjährige Manager ist zudem Aufsichtsratschef der Austrian Power Grid (APG), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft des Verbunds. Bis zu seinem Ausscheiden bleibt Kollmann dem Unternehmen zur Verfügung, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten.

Sollte bis Ende August kein Nachfolger gefunden werden, übernimmt Vorstandsvorsitzender Michael Strugl interimistisch die Aufgaben des CFO. Kollmann war insgesamt 13 Jahre bei der Verbund AG tätig und prägte maßgeblich die finanzielle Strategie des Unternehmens. Die Suche nach einem neuen Finanzchef läuft bereits auf Hochtouren, um die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen. Der Verbund, einer der größten Energieversorger Österreichs, steht damit vor einer wichtigen personellen Neuausrichtung.

Kollmanns Wechsel zur Bank of America markiert einen Karrieresprung in die internationale Finanzbranche. Der Verbund betonte in seiner Mitteilung, dass man Kollmann für seine langjährige Arbeit und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens dankbar sei. Gleichzeitig unterstrich das Unternehmen die Bedeutung einer reibungslosen Nachfolge, um die strategischen Ziele des Konzerns weiterhin zu verfolgen. Die Suche nach einem Nachfolger wird von einer externen Personalberatung unterstützt, um den besten Kandidaten für die Position zu finden.

Sollte die Suche bis zum 31. August nicht erfolgreich sein, wird Michael Strugl die Rolle des Finanzvorstands zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben übernehmen. Kollmanns Karriere bei der Verbund AG begann im Jahr 2010, und in dieser Zeit hat er sich als einer der wichtigsten Führungskräfte des Unternehmens etabliert. Sein Wechsel zur Bank of America wird als bedeutender Schritt in seiner beruflichen Laufbahn angesehen.

Der Verbund bleibt weiterhin ein zentraler Akteur im österreichischen Energiemarkt und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen. Die Suche nach einem neuen Finanzchef ist daher von großer Bedeutung für die Zukunft des Unternehmens





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