Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) plant eine Reduzierung der Flugabgabe, fordert aber die Einnahmen. Ryanair und Wizz haben Flüge gestrichen, was den Druck auf die Politik erhöht.

Der österreichische Verkehrsminister Peter Hanke von der SPÖ hat eine Verringerung der umstrittenen Flugabgabe in Aussicht gestellt. Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen der Beratungen des Verkehrsausschusses am Donnerstag, nachdem die Abgabe in den vergangenen Monaten von unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Akteuren massiv kritisiert worden war. Der Minister betonte dabei eindeutig, dass eine komplette Streichung der Einnahmequelle aus budgetären Gründen für seine Amtsführung keine Alternative darstellt.

Position von Peter Hanke zur Steuerentlastung

Ein direkter Satz zur Kernaussage von Peter Hanke: Eine Senkung der Abgabe ist geplant, eine Abschaffung ist ausgeschlossen, da die Einnahmen für den Haushalt benötigt werden. Der Verkehrsminister führte in seiner Stellungnahme aus, dass in absehbarer Zeit eine Einigung innerhalb der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS gefunden werden müsse. Dabei sollen insgesamt 62 Millionen Euro vorgesehen sein, um den Luftfahrtstandort Österreich angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen finanziell zu entlasten. Diese Summe soll als Kompromiss dienen, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, ohne die staatlichen Kassen vollständig zu leerzen.

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Wirtschaftlicher Druck durch Ryanair und Wizz Air

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Steuerpolitik sind bereits spürbar und führen zu erheblichen Einbußen für den Standort. Die low-cost Fluggesellschaft Ryanair hat in Wien in der Vergangenheit Flüge abgezogen und verwies dabei explizit auf die hohen Kosten, die durch die Abgabe entstehen. Noch deutlicher reagierte der ungarische Konkurrent Wizz Air, der sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet hat. Als direkte Alternative nutzen Passagiere und Airlines nun das nahe gelegene Bratislava, was den Konkurrenzkampf auf dem regionalen Markt weiter verschärft.

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Kritik von AUA, ÖVP und FPÖ an der Abgabe

Neben den Low-Cost-Anbietern üben auch etablierte Carrier und politische Parteien massiven Druck auf die Entscheidungsträger aus. Die Austrian Airlines (AUA) argumentiert, dass die hohen Standortkosten die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gefährden, was sich jüngst daran zeigte, dass sie keine neuen Flugzeuge erhalten konnte, die innerhalb der Lufthansa Group anderweitig eingesetzt wurden. Die ÖVP betrachtet die Abgabe ebenfalls als starke Belastung, wobei Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner zuletzt auf eine rasche Einigung auf eine Sennung pochte. Die FPÖ geht noch einen Schritt weiter und fordert eine gänzliche Streichung der Steuer.

Koalitionsinterne Debatten um 190 Millionen Euro

Trotz der Dringlichkeit einer Reform zeigen sich in der Koalition unterschiedliche Ansätze zur weiteren Behandlung der Einnahmequelle. Während die NEOS die Abgabe kritisch sehen, fordern die Grünen eine Weiterentwicklung und Valorisierung der Steuer, um soziale oder ökologische Ziele zu erreichen. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ hatte zuletzt jedoch klarstellt, dass er auf die 190 Millionen Euro aus der Steuer mit Sicherheit nicht verzichten könne. Eine ersatzlose Streichung sei daher aus seiner Sicht nicht vorstellbar, was die Verhandlungen zwischen den Coalition Parts weiterhin komplex gestaltet.