Peru's Presidential Election: Roberto Sánchez Declared Winner Despite Tight Race

The presidential election in Peru was one of the most closely contested and polarizing elections in recent years. Roberto Sánchez, the leftist candidate, declared himself the winner despite being close to Keiko Fujimori, the conservative candidate. The outcome of the election has significant implications for Peru's political future and the country's stability.

Bei der Präsidentenwahl lagen die Konservative Keiko Fujimori und der Linke Roberto Sánchez zunächst fast gleichauf. Sánchez erklärte sich aber bereits zum Sieger. Peru ist tief gespalten.

"Nein zum Betrug" fordern Anhänger des linken Präsidentschaftskandidaten Roberto Sánchez. Dass er laut den vorläufigen Auszählungen fast gleichauf mit der konservativen Kandidatin Keiko Fujimori lag, könnte in Peru noch zu Spannungen führen. Nach einer der spannendsten und am stärksten polarisierten Präsidentschaftswahlen der vergangenen Jahre steht Peru vor einer ungewissen politischen Zukunft. Erste Hochrechnungen und die laufende Auszählung der Stimmen deuteten auf ein äußerst knappes Rennen zwischen der konservativen Kandidatin Keiko Fujimori und ihrem linken Herausforderer Roberto Sánchez hin.

Während Schnellzählungen zunächst ein statistisches Patt zeigten, lag Fujimori nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als einem Prozentpunkt vorne. Die Kandidatin der Partei Fuerza Popular kam nach Angaben der Wahlbehörde ONPE auf etwa 50,5 Prozent der Stimmen, während Sánchez von der Linksallianz Juntos por el Perú knapp dahinter lag. Aufgrund des minimalen Abstands und der Fehlerquote der Erhebungen war das Rennen am Montag jedoch weiterhin offen.

Beobachter rechneten damit, dass das endgültige Wahlergebnis erst nach vollständiger Auszählung aller Stimmen feststehen wird. Trotz der Unsicherheit erklärte sich Roberto Sánchez bereits am Wahlabend vor seinen Anhängern auf der Plaza San Martín in Lima zum Sieger. In einer kämpferischen Rede sprach er von einem historischen Moment für das Land und bezeichnete die Wahl als "Rückgewinnung der Demokratie". Unter dem Beifall seiner Unterstützer erklärte er, das "wahre Peru" habe die Regierung für das Volk zurückerobert.

Zugleich griff er die politische Elite des Landes scharf an und versprach einen Bruch mit dem, was er als korruptes Machtkartell bezeichnete. Keiko Fujimori zeigte sich deutlich zurückhaltender. Die Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori, die bereits zum vierten Mal für das höchste Staatsamt kandidiert, vermied voreilige Siegeserklärungen. Sie betonte, es sei unverantwortlich, bereits einen Gewinner auszurufen, und forderte ihre Wahlbeobachter auf, die Auszählung aufmerksam zu begleiten.

Unabhängig vom Ausgang werde sie das offizielle Ergebnis anerkennen, erklärte die konservative Politikerin. Die Erinnerung an die Wahl von 2021 verstärkt die Nervosität beider Lager. Damals hatte Fujimori in ersten Umfragen ebenfalls vorne gelegen, verlor am Ende jedoch knapp gegen den linken Kandidaten Pedro Castillo. Auch diesmal könnte jede einzelne Stimme entscheidend sein.

Der Wahlkampf war von einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung geprägt. Während Fujimori vor allem in Lima und den größeren Städten Unterstützung fand, erhielt Sánchez starken Rückhalt in ländlichen Regionen und bei einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten. Diese geografische und soziale Trennung verdeutlicht die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Landes. Ein zentrales Thema der Wahl war die Sicherheit.

Die Zunahme von Kriminalität, Erpressung und organisierter Gewalt beschäftigt viele Peruaner. Fujimori setzte deshalb auf einen harten Kurs gegen Kriminelle. Sie versprach mehr Polizeipräsenz, strengere Grenzkontrollen und den verstärkten Einsatz moderner Technologien zur Bekämpfung von Verbrechernetzwerken.

Zudem sprach sie sich für Gefangene durch Arbeit einen Beitrag zur Gesellschaft zu lassen. Sánchez vertrat hingegen einen anderen Ansatz. Er betonte die Notwendigkeit struktureller Reformen und sprach sich für eine Modernisierung der Polizei sowie den Ausbau der Ermittlungsbehörden aus. Nach seiner Auffassung lässt sich Kriminalität nicht allein durch härtere Strafen bekämpfen, sondern vor allem durch wirksame Prävention, bessere Ermittlungen und die Bekämpfung der finanziellen Strukturen des organisierten Verbrechens.

Auch wirtschaftspolitisch unterscheiden sich die Kandidaten deutlich. Fujimori wirbt für Kontinuität, Investitionsfreundlichkeit und die Beibehaltung des bisherigen marktwirtschaftlichen Kurses. Damit möchte sie Vertrauen bei Unternehmen und internationalen Investoren schaffen. Sánchez setzt dagegen stärker auf staatliche Reformen und die Bekämpfung von Korruption, versuchte jedoch gleichzeitig, Befürchtungen über mögliche Verstaatlichungen wichtiger Wirtschaftssektoren zu zerstreuen.

Die Wahl fand vor dem Hintergrund einer anhaltenden politischen Krise statt. Peru hat in den vergangenen zehn Jahren acht Präsidenten erlebt, politische Instabilität ist zum Dauerzustand geworden. Rücktritte, Amtsenthebungen und Konflikte zwischen Regierung und Parlament haben das Vertrauen vieler Bürger in die politischen Institutionen erschüttert





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Fujimori triumphiert bei Stichwahl in PeruNach der vorläufigen Auszählung liegt die Peruanische Präsidentin Susana Fujimori mit rund 53 Prozent in der Führung gegen ihren linken Herausforderer Roberto Sánchez, der 47 Prozent erzielt hat. Das Oberste Wahlgericht steht noch bis Mitte Juli aus, wird aber eingebunden, um die endgültigen Ergebnisse zu bestätigen. Fujimori, 13 Mal Tochter des ehemaligen Präsidenten, versprach bei einem Wahlsieg harte Maßnahmen gegen Kriminalität und illegale Migration. Sánchez hingegen will Reformen für Polizei und Justiz und die Abschaffung von Gesetzen, die das organisierte Verbrechen begünstigen. Die Wahl war von hoher Gewaltbereitschaft und Unruhen in der Bevölkerung geprägt, wobei beide Kandidaten die politische Instabilität des Landes zu verantworten drohen. Verfassungsrechtlich reguliert: Der Amtsantritt der neuen Präsidentin ist für den 28. Juli vorgesehen.

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