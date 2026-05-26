Personenrettung nach schweren Verkehrsunfall auf B145 Salzkammergutstrae bei Regau

Einsatzkrfte wurden alarmiert, weil es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B145 Salzkammergutstrae bei Regau gekommen war. Ein Unfallauto wurde von der Strae in die Bschung geschleuert, wo es mit der Fahrerseite an einen Zaun zum Stillstand kam. Gegen erste Meldungen war niemand im Fahrzeug eingeschlossen oder eingeklemmt, die das Fahrzeug lenkende Person wurde von der Rettung mit Untersttzung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und ins Klinikum gebracht.

Die Einsatzkrfte wurden am spteren Dienstagnachmittag zur Personenrettung nach einem schweren Verkehrsunfall auf die B145 Salzkammergutstrae bei Regau (Bezirk Vcklabruck) alarmiert. Im Kreuzungsbereich der B145 Salzkammergutstrae mit der Feuerwehrstrae und Weiding, im Gemeindegebiet von Regau , ereignete sich im dichten Abendverkehr eine schwerere Kollision zweier PKW .

Eines der Unfallautos wurde von der Strae in die Bschung geschleuert, wo es mit der Fahrerseite an einem Zaun zum Stillstand kam. Gegen erste Meldungen war zum Glck niemand im Fahrzeug eingeschlossen oder eingeklemmt, die das Fahrzeug lenkende Person wurde von der Rettung mit Untersttzung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und in weiterer Folge ins Klinikum gebracht. Die Krfte der Feuerwehr fhrten in der Folge nach der polizeilichen Unfallaufnahme die Aufrhmarbeiten durch.

Die B145 Salzkammergutstrae war im Bereich der Unfallstelle fhrend knapp eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde ber Nebenstrae umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verzgerungen im dichten Abendverkehr





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