Personalsorgen bei Real Madrid: Güler und Militao fallen aus – Alaba könnte profitieren

Real Madrid muss im Saisonendspurt auf Arda Güler und Eder Militao verzichten. Die Verletzungen der beiden Spieler könnten David Alaba eine Chance bieten, sich zu beweisen.

Real Madrid steht im Saisonendspurt der spanischen La Liga vor erheblichen personellen Herausforderungen. Die Verletzung en von Arda Güler und Eder Militao stellen Trainer Carlo Ancelotti vor eine schwierige Aufgabe, insbesondere im Hinblick auf die verbleibenden Spiele und die mögliche Aufholjagd auf den Tabellenführer FC Barcelona.

Die 'Königlichen' haben in dieser Saison bereits einige Rückschläge hinnehmen müssen, darunter das Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München und das frühe Scheitern im spanischen Pokal. Der Rückstand von neun Punkten auf Barcelona bei noch sechs ausstehenden Spieltagen macht die Meisterschaft zu einer nahezu unmöglichen Aufgabe. Die aktuellen Ausfälle von Güler und Militao verschärfen die Situation zusätzlich und könnten die ohnehin geringen Chancen auf den Titel weiter schmälern.

Arda Güler erlitt eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel des rechten Beins, während Eder Militao sich im linken Bein dieselbe Verletzung zuzog. Beide Spieler verletzten sich beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves am Dienstag. Militao musste bereits vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden, während Güler erst in der 58. Minute vom Platz genommen wurde.

Die genaue Ausfallzeit wurde vom Verein nicht bekannt gegeben, spanische Medien berichten jedoch, dass beide Spieler die restliche Liga-Saison verpassen und erst zur Weltmeisterschaft im Juni wieder einsatzfähig sein sollen. Besonders bitter ist die Situation für Militao, der erst im Dezember einen Riss des hinteren Oberschenkelmuskels erlitten hatte und erst am 4. April sein Comeback feierte. Dieser erneute Rückschlag stellt eine große Belastung für die Abwehr dar und zwingt Trainer Ancelotti zu kreativen Lösungen.

Die Verletzungen von Güler und Militao verschärfen die ohnehin angespannte Personallage in der Abwehr von Real Madrid. Neben Antonio Rüdiger und Dean Huijsen steht aktuell nur David Alaba als fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Es wird erwartet, dass Raul Asencio in den kommenden Tagen wieder einsatzfähig sein wird, was die Situation etwas entspannen könnte.

Für David Alaba, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und voraussichtlich nicht verlängert wird, könnte sich jedoch eine Chance eröffnen, in den verbleibenden Spielen noch einmal seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der österreichische Nationalspieler hat bisher acht Liga-Einsätze für Real Madrid absolviert, zuletzt am 2. März. Die Verletzungssorgen könnten ihm nun die Möglichkeit geben, sich vor der Weltmeisterschaft wieder in Form zu bringen und möglicherweise noch einmal wertvolle Spielpraxis zu sammeln.

Die Situation verdeutlicht die Bedeutung eines breiten und leistungsstarken Kaders, insbesondere in einer Saison, die bereits von zahlreichen Verletzungen geprägt ist. Die kommenden Spiele werden zeigen, wie Real Madrid mit diesen Herausforderungen umgeht und ob sie trotz der widrigen Umstände noch eine akzeptable Leistung abrufen können. Die Fans hoffen auf eine starke Reaktion des Teams und eine kämpferische Leistung in den verbleibenden Spielen der Saison





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