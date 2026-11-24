Ein Konflikt in der Ferndraht AG zeigt die Diskrepanz zwischen strategischem Consulting und operativem Personalbedarf. Wie zwei Techniker eingestellt wurden, ohne dass die abstrakte Workforce-Strategie greift.

Ein fundamentaler Widerspruch herrscht derzeit zwischen der strategischen Führungsebene und der operativen Basis in der Ferndraht AG. Bereichsleiter Netzbetrieb, Schüttelkopf, benötigt seit neun Monaten zwingend zwei weitere Techniker, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Diese fehlenden Mitarbeiter sind kein theoretisches Problem, sondern eine akute operative Engpass-Situation, die durch komplexe Umstrukturierungsprozesse der Personalabteilung verschärft wird.

Die Lücke im Netzbetrieb und die strategische Umdeutung

Schüttelkopf, der als Bereichsleiter Netzbetrieb für die technische Infrastruktur verantwortlich ist, hat vor knapp einem Jahr eine klare Anforderung an die Personalabteilung gesendet. In seiner E-Mail stand lediglich: Brauche zwei Techniker. Dringend. Er wartete auf eine Reaktion, doch die Personalabteilung agierte für ihn wie eine bloße Bestellannahme, die keine Interaktion wünscht. Seine Anforderung lag unbearbeitet herum, vergleichbar mit einem Steak, das nicht nachgereift, sondern nur verstaubt.

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Die Abteilung, die früher als Personalabteilung firmierte, hat sich unter der Leitung von Sonnleitner neu definiert. Sie heißt nun People & Organizational Readiness. Sonnleitner, die ehemalige Personalchefin, hatte bereits vor drei Jahren dem Vorstand ein Papier mit drei zentralen Punkten vorgelegt. Sie warnte vor einem zu geringen Bestand an Technikern, unter dem Marktniveau liegenden Gehältern und einer Schichtplanung, die die Mitarbeiter verschlisse.

Die Antwort des Vorstands auf dieses Papier fiel nach sechs Wochen dürftig aus. Es gab lediglich ein Dankeschön mit dem Verweis, man komme darauf zurück. Sonnleitner war im Vorstand nur zweimal im Jahr anwesend, meist dann, wenn Einsparungen diskutiert wurden. Der Vorstandsvorsitzende kehrte im Frühjahr von einer Konferenz mit dem neuen Schlagwort Workforce Readiness zurück. Der Mitbewerb habe diese Strategie bereits eingeführt, und der Aufsichtsrat fordere Transparenz.

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Consulting-Matrixen und der Ausfall operativer Expertise

Auf diese Forderungen reagierte Sonnleitner mit einer schnellen Umbenennung ihrer Abteilung und einem einstündigen Budgetgespräch mit dem Vorstand. Im Herbst zog der Bereich Netzbetrieb auf einer Karrieremesse mit einem Banner an, das lautete: Bei uns wächst du über dich hinaus. Neben Schüttelkopf stand eine junge Kollegin aus dem Employer Branding, die einem Studenten Möglichkeiten wie Workation, Sabbatical und eine Feelgood-Managerin beschrieb.

Schüttelkopf, der selbst Elektrotechnik studiert hat und sein Team seit zwanzig Jahren in Macher und Suderanten unterteilt, fragte sich bei diesem Auftritt, in welchem Unternehmen diese Beschreibung eigentlich zutraf. Ein Student wollte wissen, ob das alles stimme. Schüttelkopf bestätigte nur die Firmenpension, um den Austausch nicht zu stören, während der Student einen Kugelschreiber nahm und ging. Danach trafen drei Beratungsfirmen ein: Halvorsen Pryce, Tolliver & Wren sowie Brackett Lane.

Schüttelkopf saß als Stimme des Business in diesem Raum, während der Vorstand sich entschuldigte. Die Berater präsentierten Modelle, die aus Matrices, vier Quadranten, zwei Achsen und vielen Kreisen bestanden. Darin standen Rollen, die es im Unternehmen nicht gab, wie Workforce Strategy Architect oder Culture Catalyst & Enabler. Das Wort Organisation kam nur einmal vor, in direkter Verbindung mit Design. Alle drei Häuser rieten Sonnleitner, strategischer aufzutreten und an den Tisch des Vorstands zu gehören.

Sonnleitner fragte bei der Präsentation der Firma Brackett Lane nur, wer das Konzept im Vorstand vorstelle. Da der Partner selbst anwesend war, erhielt diese Firma den Zuschlag. Die Tatsache, dass Brackett Lane bereits im Haus waren, spielte nur eine untergeordnete Rolle. Im Protokoll wurde vermerkt, dass Business Bewegung zeige, was Schüttelkopfs Skepsis bestätigte. Er sah eine Frau, der man Honig ums Maul schmierte, ohne dass sie es merkte.

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Die operative Lösung durch Pospischil und die Abgrenzung zur Strategie

Es folgten Workshops, bei denen Schüttelkopfs Mitarbeiter zu einem Resilienztag eingeladen wurden. Da immer noch zwei technische Kollegen fehlten, fragte eine Trainerin im Rahmen eines Workshops, wie es den Mitarbeitern wirklich gehe. Die Antwort war eindeutig: Uns fehlen zwei Techniker. Seit fast einem Jahr. Dieses offene Geständnis wurde in den Unterlagen als Widerstand notiert.

Schüttelkopf, der keine Hobbypsychologie benötigt, die Menschen retten will, die nicht in Not sind, sondern nur Hilfe benötigen, beobachtete diese Entwicklung mit Kopfschütteln. Im elften Monat rief er aus frustrierter Laune wegen einer falsch verrechneten Zulage in der Personalverrechnung an. Dort saß Pospischil, der seit siebenundzwanzig Jahren in dieser Funktion tätig ist.

Im Gegensatz zu den Beratern oder der neuen strategischen Abteilung hörte Pospischil zu und fragte nach den konkreten Anforderungen für die zwei fehlenden Techniker. Niemand vorher hatte sich für diese Details interessiert. Pospischil kannte jemanden bei einem Mitbewerber, der gerade Personal abbauete. Nach zwei Telefonaten und drei Wochen saßen zwei qualifizierte Techniker im Netzbetrieb. Die Lösung war operativ, schnell und effektiv.

Sonnleitner erfuhr von dieser Einstellung am selben Tag, schwieg aber und merkte sich den Vorgang. Im neuen strategischen Modell taucht Pospischil nicht mehr auf. Die Lohnverrechnung steht in keinem der strategischen Quadranten und gilt als Legacy. Sonnleitner hatte die entsprechenden Folien freigegeben, die Verrechnung selbst aber nicht angerührt. Die Folien sind geduldig, doch die operative Realität im Netzbetrieb verlangt nach handfesten Lösungen, nicht nach abstrakten Begriffen.