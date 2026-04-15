Person von Zug in Mödling erfasst: Keine schweren Verletzungen, Bahnstrecke wieder frei

In Mödling kam es zu einem Zwischenfall, bei dem eine Person von einem Personenzug erfasst wurde. Glücklicherweise erlitt die Person keine schweren Verletzungen und entfernte sich selbstständig vom Unfallort. Der Zug wurde evakuiert, die Südbahnstrecke kurzzeitig gesperrt, ist aber wieder befahrbar.

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Am frühen Abend ereignete sich in Mödling ein Zwischenfall, bei dem eine Person von einem Personenzug erfasst wurde. Nach ersten Informationen der Feuerwehr erlitt die Person glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, entfernte sich die Person selbstständig vom Unfallort, was auf eine vergleichsweise glimpfliche Ausgangssituation hindeutet. Die Meldung über den Vorfall erreichte die Rettungskräfte durch den Triebfahrzeugführer des Zuges sowie mehrere Passanten, die die Situation beobachtet hatten. Diese Zeugen berichteten, dass sich eine Person zu Fuß auf den Gleisanlagen befunden und von dem herannahenden Zug erfasst worden sei. Der Triebfahrzeugführer reagierte umgehend und leitete eine Notbremsung ein, um die Auswirkungen des Unfalls zu minimieren. Der Zug kam kurz nach der Bahnüberführung der Friedrich-Schiller-Straße in Mödling zum Stehen. Diese schnelle Reaktion des Zugführers trug entscheidend dazu bei, schwerwiegendere Verletzungen zu verhindern.

Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, begann die Evakuierung der Passagiere. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten eine kontrollierte Evakuierung durch, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Insgesamt befanden sich etwa 250 Personen in dem Zug, darunter auch zwei kleine Kinder. Alle Passagiere wurden aus dem Zug begleitet und betreut. Glücklicherweise gab es nach den ersten Untersuchungen der Feuerwehr keine Verletzten unter den Reisenden. Die schnelle und professionelle Reaktion der Einsatzkräfte sowie die Zusammenarbeit mit dem Zugpersonal ermöglichten eine geordnete Evakuierung und die Minimierung möglicher Risiken. Die gesamte Evakuierungsmaßnahme verlief reibungslos und ohne weitere Zwischenfälle.

Die Südbahnstrecke, die durch den Vorfall zeitweise unterbrochen war, konnte gegen 20 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. Die rasche Wiederherstellung des Betriebs war von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen auf den Zugverkehr und die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Die beteiligten Behörden und Organisationen arbeiteten eng zusammen, um die Unfallstelle zu sichern, die notwendigen Untersuchungen durchzuführen und die Sicherheit der Strecke zu gewährleisten. Die rasche Freigabe der Strecke zeigt das effektive Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte und die Priorisierung der Sicherheit und Mobilität der Reisenden. Die genauen Umstände des Vorfalls werden weiterhin von den zuständigen Behörden untersucht, um mögliche Ursachen zu ermitteln und zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Die Sicherheit im Bahnverkehr hat oberste Priorität, und alle Maßnahmen werden ergriffen, um diese zu gewährleisten





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