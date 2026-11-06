Pernkopf und Mayr sichern heimische Gemüseverarbeitung in Niederösterreich

Schritt Pernkopf und Lorenz Mayr erreichen Durchbruch für niederösterreichische Gemüseverarbeitung. Heimische Firmen erweitern Kapazitäten nach Ardo-Schließung.

Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Lorenz Mayr, haben gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten einen entscheidenden Durchbruch für die regionale Versorgungskette erzielt. Mehrere heimische Unternehmen haben ihre Verarbeitungskapazitäten in Niederösterreich ausgeweitet, was die Grundlage für die Gemüseproduktion im Marchfeld sichert. Dadurch bleibt die Versorgung mit österreichischem Tiefkühlgemüse garantiert, und theoretisch könnte sogar mehr Gemüse als bisher angebaut werden.

Sicherung der rot-weiß-roten Versorgung

Stephan Pernkopf und Lorenz Mayr betonen, dass es gelungen ist, die Versorgung mit rot-weiß-rotem Gemüse zu sichern. Die Ausweitung der Verarbeitung durch mehrere inländische Unternehmen bedeutet, dass die Gemüseversorgung zukünftig auf mehreren Beinen steht und nicht mehr von der Abhängigkeit eines einzigen internationalen Konzerns abhängt. Dies werten die beiden Politiker als großen Erfolg für die Versorgungssicherheit des Landes, den Produktionsstandort Niederösterreich und als wichtiges Signal an die Bäuerinnen und Bauern.

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Reaktion der Landespolitik auf Ardo-Entscheidung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankt Stephan Pernkopf, Lorenz Mayr und allen Beteiligten für die intensiven Verhandlungen. Der belgische Ardo-Konzern hat Österreich durch die sofortige und ersatzlose Schließung seines Werks in Groß-Enzersdorf vor vollendete Tatsachen gestellt. Trotz eines positiven Marktumfelds weigerte sich der Konzern, das Werk oder die Spezialmaschinen an heimische Investoren zu verkaufen, um keine neue Konkurrenz entstehen zu lassen. Mikl-Leitner hebt hervor, dass der Einsatz der letzten Tage und Wochen eine starke Lösung für die heimische Gemüseversorgung ermöglicht hat.

Schluss der Lücke in der Wertschöpfungskette

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig erklärt, dass in den vergangenen Monaten intensiv an einer Lösung gearbeitet wurde, die nun für Bäuerinnen und Bauern zum Erfolg führt. Diese Entwicklung gibt der gesamten Region eine starke Zukunftsperspektive und verschafft der Landwirtschaft dringend notwendige Planungssicherheit sowie gesicherte Absatzwege. Die Lücke in der rot-weiß-roten Wertschöpfungskette ist damit geschlossen, sodass vom Anbau über die Produktion bis zum Konsumenten auf österreichische Qualität zurückgegriffen werden kann.

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Rolle der ETG und neuer Anbauflächen

Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung der Lieferketten. Robert Kriegl, Obmann der ETG, erklärt, dass dank neuer Abnehmer aus Österreich bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaftet werden können. Diese Flächen dienen dem Anbau von Sojabohnen, Edamame, Blatt- und Wurzelgemüse, Kräutern wie Dill, Petersilie und Koriander sowie Erdäpfeln. Die ETG bietet ihren Genossenschaftsmitgliedern alternative Abnahmemöglichkeiten, die neue Perspektiven für die bäuerlichen Betriebe eröffnen.

Ausweitung durch lokale Verarbeiter

Zusätzlich zu den Maßnahmen der ETG nehmen auch andere lokale Akteure wichtige Rollen ein. Mehrere heimische Unternehmen, darunter Waldland, wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen. Besonders Schneiders Gemüseland aus Groß-Enzersdorf wird seine Verarbeitungskapazitäten deutlich ausweiten. Dieser Ausbau schafft neue Absatzmöglichkeiten für die Gemüsebaubetriebe im Marchfeld. Unter dem Strich deutet sich an, dass am Ende sogar mehr Gemüse im Marchfeld angebaut werden könnte als zuvor, was die wirtschaftliche Basis der Region stärkt.