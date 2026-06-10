Permaveggies: Mehrjähriges Gemüse für nachhaltigen Ertrag im Garten

Mehrjähriges Gemüse, oft als Permaveggies bezeichnet, bietet ökologische und ernährungsphysiologische Vorteile. Es ist frosthart, produktiver über Jahre und schont den Boden. Experten erklären die Vorteile und geben Pflanztipps.

Mehrjähriges Gemüse , auch bekannt als Permaveggies oder Dauergemüse , wird im Hausgarten oft unterschätzt, bietet aber deutliche Vorteile gegenüber einjährigen Kulturen. Diese Pflanzen sind mindestens drei Jahre lebensfähig und produzieren über mehrere Jahre hinweg Blätter, Triebe, Stängel, Wurzeln, Knollen oder Blüten.

Unter mitteleuropäischen Bedingungen sind sie frosthart, sodass einmal pflanzen und über Jahre ernten möglich ist. Das spart Arbeit und Ressourcen.

Zudem schont ein dauerhaft bedeckter Boden das Bodenleben, fördert den Humusaufbau und verbessert die Struktur. Weniger Nährstoffe gehen verloren und das Wasserhaltevermögen wird gesteigert, was auch zu einer höheren CO2-Speicherung im Boden beitragen kann. Inhaltlich sind mehrjährige Gemüse oft reicher an wertgebenden Nährstoffen wie Vitamin A und C. Beispielsweise enthält der mehrjährige Gute-Heinrich-Spinat dreimal bis viermal so viel Vitamin A wie Kopfsalat, und Sauerampfer übertrifft diesen beim Vitamin-C-Gehalt um das Zehnfache.

Zu den Permaveggies gehören Rhabarber, Spargel, Sauerampfer, aber auch Zierpflanzen wie die Funkie. Spezifische Arten wie Winterheckenzwiebel oder Etagenzwiebel können noch im Herbst nach der Pflanzung geerntet werden. Cardy, verwandt mit der Artischocke, wird wegen seiner Stiele geschätzt, die vor der Ernte gebleicht werden und artischockenähnlich schmecken. Kulinarisch lassen sie sich in Öl anbraten oder mit Käse überbacken.

Cardy blüht lilafarben und wird bis zu 1,5 m hoch. Experten wie Wolfgang Palme von der Gartenbauschule Schönbrunn und Leiter der City Farm Augarten empfehlen, Permaveggies ein eigenes Beet zu widmen, das sich zum essbaren Staudenbeet entwickelt. Nach einigen Jahren sind kaum noch Pflegearbeiten nötig. Die City Farm Augarten ist ein Zentrum für urbanes Gärtnern und zukunftsweisende Landwirtschaft.

Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie den Bio-Kohl & Co. Jungpflanzenmarkt im Juni oder den Kurs "Schichtwechsel am Beet" mit Wolfgang Palme, der Nachpflanzen und Wintergemüseaussäen behandelt. Der Marktstand der Bio-Marktgärtnerei auf der City Farm ist jeden Freitag eröffnet und bietet erntefrisches Innenstadtgemüse. Durch den Anbau von mehrjährigem Gemüse können Hobbygärtner nicht mehr Ertrag erzielen, sondern auch aktiv zum Umweltschutz und zur Bodenfruchtbarkeit beitragen





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