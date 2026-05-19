Pep Guardiola verlässt Manchester City zum Saisonende, Enzo Maresca wird sein Nachfolger

Pep Guardiola, der seit 2016 Trainer der Premier League-Meister Manchester City ist, wird zum Saisonende den Club verlassen. Sein Nachfolger soll bereits feststehen und sich mit Enzo Maresca, einem italienischen Mittelfeldspieler, geeinigt haben. Maresca erhält einen Dreijahresvertrag in Manchester.

Wie zuerst die britische Zeitung "Daily Mail" berichtete, wird Pep Guardiola den England-Giganten zum Saisonende verlassen. Und das, obwohl der Spanier, der seit 2016 bei den "Citizens" das Sagen hat, noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Und sein Nachfolger soll ebenfalls bereits feststehen: Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich der Klub mit Enzo Maresca geeinigt. Der Italiener erhält einen Dreijahresvertrag in Manchester. 2016 war Guardiola vom FC Bayern zu Manchester City gewechselt. Mit den "Skyblues" gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann





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