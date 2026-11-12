Pep Guardiola als Wunschkandidat für den US-Teamchef-Posten

Pep Guardiola gilt laut The Athletic als Wunschkandidat des US-Fußballverbands. Sein Engagement hängt vom möglichen Abschied von Mauricio Pochettino ab.

Pep Guardiola könnte bald auf die Trainerbank zurückkehren. Der 55-jährige Spanier gilt offenbar als heißer Kandidat für den Posten des Teamchefs der USA. Eine Voraussetzung wäre jedoch der Abschied von Mauricio Pochettino, dem aktuellen US-Teamchef.

Laut einem Bericht von The Athletic steht Guardiola beim US-amerikanischen Fußballverband ganz oben auf der Wunschliste. Der frühere Erfolgstrainer von Manchester City hatte den englischen Klub im vergangenen Sommer nach zehn Jahren verlassen und danach eine Auszeit genommen.

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Pochettino-Wechsel zu Manchester United als Schlüssel

Der Wechsel von Mauricio Pochettino zu Manchester United ist die entscheidende Bedingung für eine Verpflichtung Guardiolas. Pochettino wird derzeit intensiv mit den Red Devils in Verbindung gebracht, sodass sein Abschied aus den USA als realistische Option gilt.

Bei Manchester United steht Trainer Michael Carrick nach enttäuschenden Ergebnissen zunehmend unter Druck. Sollte Pochettino tatsächlich nach Manchester wechseln, wäre der Weg für Guardiola beim US-Verband frei.

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Guardiola kennt die USA und den Verband

Guardiola ist mit dem Leben in den Vereinigten Staaten nicht unvertraut. Nach seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2012 verbrachte er während seiner einjährigen Auszeit längere Zeit in New York.

Zudem soll es bereits in der Vergangenheit Gespräche zwischen Guardiola und dem US-Fußballverband gegeben haben. Diese Kontakte nähren nun die Spekulationen um einen spektakulären Comeback-Versuch des Star-Trainers.

Absage an Italien und mögliche Einigung

Erst zu Beginn dieses Jahres soll Guardiola ein Angebot des italienischen Fußballverbandes abgelehnt haben. Damals begründete der 55-Jährige seine Entscheidung mit familiären Gründen und wollte mehr Zeit für seine Auszeit haben.

Sollte Guardiola das US-Nationalteam übernehmen, wäre es seine erste Station als Nationaltrainer. Ein solcher Wechsel gälte zugleich als einer der spektakulärsten Trainerwechsel des Jahres.