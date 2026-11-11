Pep Guardiola als US-Teamchef im Gespräch: Pochettino vor Wechsel?

Pep Guardiola gilt laut The Athletic als Wunschkandidat des US-Verbands. Hintergrund sind Wechselgerüchte um Teamchef Mauricio Pochettino.

Pep Guardiola könnte künftig an der Seitenlinie der US-Nationalmannschaft stehen. Der 55-jährige Spanier, der im Sommer als Trainer von Manchester City zurückgetreten ist, gilt laut einem Bericht von 'The Athletic' als Wunschkandidat des amerikanischen Fußballverbands. Auslöser sind Wechselgerüchte um den aktuellen Teamchef Mauricio Pochettino.

Der Argentinier wird bei Manchester United als möglicher Nachfolger von Michael Carrick gehandelt. Obwohl Pochettino seinen Vertrag beim US-Verband erst nach der Weltmeisterschaft bis 2030 verlängerte, könnte es ihn zurück in die Premier League ziehen. Für diesen Fall laufen in den USA offenbar bereits Überlegungen zur Nachfolge.

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Guardiola gilt beim US-Verband als Top-Kandidat

Guardiola wird innerhalb des US-Fußballverbands auf mehreren Ebenen als möglicher neuer Nationaltrainer diskutiert. Das berichtete 'The Athletic' unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen. Der ehemalige Coach von Bayern München und Manchester City soll dabei ganz oben auf der Kandidatenliste stehen.

Ob es bereits konkrete Gespräche zwischen dem US-Verband und Guardiola gegeben hat, ist allerdings nicht bekannt. Die Überlegungen betreffen bislang also eine mögliche Nachfolge für Pochettino, nicht eine bestätigte Verpflichtung.

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Guardiola äußerte früher Interesse an den USA

Dass Guardiola grundsätzlich Interesse an einer solchen Aufgabe haben könnte, deutete er bereits in der Vergangenheit an. Der Katalane lebte während einer beruflichen Auszeit ein Jahr in New York. Vor zwei Jahren äußerte er sich positiv über die Entwicklungsmöglichkeiten des Fußballs in den Vereinigten Staaten.

Damals erklärte Guardiola: 'Es ist faszinierend, in den USA ein Projekt über viele Jahre aufzubauen und mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen. Das Potenzial in den USA ist enorm, angesichts der vielen Menschen, der vielfältigen Sportarten und so weiter.'

Manchester United und der Druck auf Michael Carrick

Ob der Plan um Guardiola konkreter wird, hängt vor allem von der Lage bei Manchester United ab. Trainer Michael Carrick steht nach einem enttäuschenden Saisonstart massiv unter Druck.

Aus den ersten zehn Premier-League-Partien holten die 'Red Devils' nur einen Sieg. Der englische Rekordmeister liegt damit auf dem 18. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Am Mittwoch reisten Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox nach Monaco, um mit Klub-Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe über die Trainerfrage zu beraten.

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Guardiolas WM-Ziel und die Stärke Spaniens

Für Guardiola wäre der Posten als US-Teamchef eine besondere Herausforderung. Der Erfolgstrainer hatte bereits mehrfach betont, eines Tages eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft betreuen zu wollen.

Lange galt dabei sein Heimatland Spanien als bevorzugtes Ziel. Die spanische Nationalmannschaft ist unter Luis de la Fuente allerdings äußerst erfolgreich und derzeit amtierender Welt- und Europameister.