Pentagon muss Nachtragshaushalt für Iran-Krieg beantragen – Kosten belaufen sich auf 25 Milliarden Dollar

Der Konflikt mit dem Iran hat die USA bisher 25 Milliarden Dollar gekostet. Das Pentagon bereitet einen Nachtragshaushalt vor, während Verteidigungsminister Hegseth politische Gegner kritisiert und den Krieg verteidigt. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind festgefahren.

Das Pentagon steht vor der Notwendigkeit, einen Nachtragshaushalt zu beantragen, sobald eine umfassende Bewertung der Gesamtkosten des Konflikt s mit dem Iran vorliegt. Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Anhörung im Repräsentantenhaus, in der Jules W. Hurst III, ein hochrangiger Pentagon -Mitarbeiter, die bisherigen finanziellen Belastungen des Krieges bezifferte.

Bisherige Ausgaben belaufen sich auf schätzungsweise 25 Milliarden US-Dollar, was in etwa 21,4 Milliarden Euro entspricht. Der Großteil dieser Summe wurde für die Beschaffung und den Einsatz von Munition verwendet, was die Intensität und den Umfang der militärischen Operationen unterstreicht. Hurst betonte, dass die Beantragung des Nachtragshaushalts unmittelbar erfolgen wird, sobald eine detaillierte Kostenanalyse abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass die US-Streitkräfte über die notwendigen Ressourcen verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Frühere Angaben von Hurst gegenüber dem Nachrichtenportal Politico deuteten darauf hin, dass allein die erste Woche des Konflikts bereits elf Milliarden Dollar gekostet habe, was die rasche Eskalation der finanziellen Belastung verdeutlicht. Die Situation wird durch die komplexen geopolitischen Implikationen und die Notwendigkeit, sowohl militärische Operationen durchzuführen als auch die Stabilität in der Region zu gewährleisten, zusätzlich erschwert.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigte den Krieg gegen den Iran vehement vor dem Kongress und wies jegliche Kritik an der Strategie und dem Verlauf des Konflikts entschieden zurück. Er kritisierte scharf die Darstellung, die US-Truppen befänden sich in einer ausweglosen Situation und verurteilte die Verwendung des Begriffs „Sumpf“ durch politische Gegner als unverantwortlich und kontraproduktiv. Hegseth argumentierte, dass solche Aussagen lediglich als Propagandamaterial für die Feinde der USA dienen und die Moral der Truppen untergraben würden.

Er warf den Demokraten im Repräsentantenhaus vor, mit ihrer Kritik „rücksichtslos, schwach und defätistisch“ zu agieren und betonte, dass ihre Haltung die nationale Sicherheit gefährde. Hegseth betonte die Notwendigkeit, den Krieg entschlossen fortzusetzen, um die US-Interessen zu schützen und die regionale Stabilität zu gewährleisten. Die Auseinandersetzung begann am 28. Februar, als die USA und Israel gemeinsam Militäroperationen gegen den Iran initiierten.

Der Iran reagierte daraufhin mit Gegenangriffen auf Israel und die Golfstaaten und verhängte eine weitgehende Sperrung der Straße von Hormuz, einer strategisch wichtigen Wasserstraße für den globalen Rohstoffhandel. Die USA reagierten darauf mit einer eigenen Blockade, die Schiffe mit iranischem Hafen als Start- oder Zielort betrifft. Diese Eskalation hat die Spannungen in der Region erheblich verschärft und die Gefahr einer weiteren Ausweitung des Konflikts erhöht.

Derzeit besteht zwischen den Kriegsparteien eine Waffenruhe, jedoch sind die Aussichten auf eine baldige Beendigung des Konflikts ungewiss. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran sind ins Stocken geraten, was die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der Situation erschwert. Die Gründe für das Scheitern der Gespräche sind vielfältig und umfassen unterschiedliche Positionen zu zentralen Streitpunkten wie dem iranischen Atomprogramm, der regionalen Einflussnahme des Iran und den Bedingungen für eine mögliche Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen.

Die anhaltende Unsicherheit über den Ausgang des Konflikts und die hohen finanziellen Kosten werfen Fragen nach der langfristigen Strategie der USA im Iran auf. Die Blockade der Straße von Hormuz hat bereits erhebliche Auswirkungen auf den globalen Rohstoffhandel und die Weltwirtschaft. Eine weitere Eskalation des Konflikts könnte zu einer noch größeren Instabilität in der Region und zu schwerwiegenden Folgen für die globale Sicherheit führen.

Die US-Regierung steht unter zunehmendem Druck, eine Lösung zu finden, die sowohl die US-Interessen schützt als auch die Gefahr einer weiteren Eskalation des Konflikts minimiert. Die Situation erfordert eine sorgfältige Abwägung der militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Optionen, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen





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