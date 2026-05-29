Pentagon: Kommerzielle Standortdaten von Smartphones werden verwendet, um Soldaten anzugreifen

Das Pentagon hat zugegeben, dass kommerzielle Standortdaten von Smartphones verwendet werden, um Soldaten im Einsatzgebiet anzugreifen oder zu überwachen. Der demokratische Senator Ron Wyden kritisiert das Pentagon und fordert, dass die zugrundeliegende Datensammlung auf Geräten von US-Militärs deaktiviert werden müsse.

Das Pentagon hat zugegeben, dass kommerzielle Standortdaten von Smartphones verwendet werden, um Soldaten im Einsatzgebiet anzugreifen oder zu überwachen. Die für den Nahen Osten, Ostafrika und Zentralasien zuständige Teilstreitkraft des Pentagon s hat mehrere Bedrohung smeldungen erhalten, nach denen die Standortdaten von Smartphones verwendet werden könnten, um Aufenthaltsorte und Bewegungsmuster von US-Truppen zu ermitteln und gezielte Angriffe mit Raketen, Drohnen oder Bomben durchzuführen.

Der demokratische Senator Ron Wyden kritisiert das Pentagon, weil es sich nicht um die Bedrohung gekümmert habe und fordert, dass die zugrundeliegende Datensammlung auf Geräten von US-Militärs deaktiviert werden müsse. Die Problematik liegt in den sogenannten Werbe-IDs der Smartphones, die eigentlich für personalisierte Werbung gedacht sind, aber es ermöglichen, Bewegungen über Tage, Wochen oder sogar Jahre zu verfolgen. Datenbroker verkaufen solche Informationen - zu den Kunden gehören auch Regierungen.

Wer sich schützen will, kann bei Android ab Version 12 die Werbe-ID unter Einstellungen, Datenschutz, Werbung, Werbe-ID löschen, dauerhaft entfernen. Bei iPhones sollte unter Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Tracking die Option "Apps erlauben, Tracking anzufordern" deaktiviert werden





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