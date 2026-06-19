Das US-Verteidigungsministerium fordert zusätzliche 80 Milliarden Dollar für den Iran-Krieg, während Vizepräsident Vance eine geplante Verhandlungsreise in die Schweiz absagt. Die Gespräche stocken, und der Kongress zeigt Widerstand gegen die hohen Kosten.

Die offiziellen Kosten des Iran-Krieg s für das US-Verteidigungsministerium sind bislang nicht vollständig beziffert. Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Donnerstag benötigt das Pentagon jedoch rund 80 Milliarden US-Dollar, um die Kriegskosten sowie weitere nicht kriegsbedingte Ausgaben zu decken.

Diese Summe soll der stellvertretende Verteidigungsminister Stephen Feinberg in Telefonaten mit Abgeordneten genannt haben. Ein umfassender Nachtragshaushaltsantrag der US-Regierung, der sowohl Mittel für das Pentagon als auch für nicht verteidigungsbezogene Prioritäten wie Agrarhilfen und Katastrophenschutz umfasst, könnte den Gesetzgebern in den kommenden Tagen vorgelegt werden. Der Krieg gegen den Iran hat nach Angaben eines Pentagon-Beamten, der Reuters im April die erste offizielle Schätzung der Kriegskosten mitteilte, bislang rund 25 Milliarden US-Dollar gekostet. Die Gesamtkosten des Konflikts, den Trump am 28.

Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte, sind jedoch weiterhin Gegenstand von Diskussionen im US-Kongress. Ein erster Antrag auf zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar stieß bei den Abgeordneten auf erheblichen Widerstand. Der vorgeschlagene Haushalt spiegelt die Prioritäten der Republikanischen Partei im Vorfeld der Kongresszwischenwahlen im November wider.

Die Partei versucht, ihre Kontrolle über den Kongress zu behalten, sieht sich jedoch mit wachsender Besorgnis der Wähler über steigende Lebenshaltungskosten, hohe Energiepreise und die finanzielle Belastung durch den Krieg gegen den Iran konfrontiert. Vor dem wachsenden innenpolitischen Druck hatte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch das 14-Punkte-Rahmenabkommen für eine Beendigung des Irankriegs unterzeichnet. Unklar ist nun, ob und wann die Gespräche für die Umsetzung der Absichtserklärung beginnen.

Eigentlich sollte US-Vizepräsident JD Vance am Donnerstag auf dem Bürgenstock in der Schweiz eintreffen, um die Verhandlungen für eine endgültige Einigung aufzunehmen. Doch nun hat Vance mitteilen lassen, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen. Vance und die US-Delegation seien bereit zur Abreise gewesen, sobald die Pläne für die Gespräche abgeschlossen seien, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Die Logistik dieser Verhandlungen sei jedoch nie einfach oder vorhersehbar gewesen.

Eine unmittelbare Reaktion der iranischen Regierung lag zunächst nicht vor. Der Iran hatte sich zu technischen Gesprächen bereit erklärt, nachdem die USA und der Iran mit einem Rahmenabkommen einen brüchigen Waffenstillstand um mindestens 60 Tage verlängert hatten. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete jedoch bereits am Donnerstag, die iranischen Unterhändler müssten von den USA erst Anzeichen für die Umsetzung des Rahmenabkommens sehen, bevor die nächsten Runden der Gespräche beginnen könnten.

Es gebe zudem keine Bestätigung, dass die iranische Delegation nach Genf reisen werde. Die Entwicklungen zeigen die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts. Die USA stehen vor der Herausforderung, die Kriegskosten zu decken, während die innenpolitische Stimmung kritischer wird. Die Verschiebung der Reise von Vizepräsident Vance deutet auf diplomatische Hürden hin, die eine schnelle Lösung unwahrscheinlich machen.

Die iranische Seite verlangt konkrete Schritte der USA, bevor weitere Verhandlungen stattfinden können. Es bleibt abzuwarten, ob die Gespräche wieder aufgenommen werden können und ob der Nachtragshaushalt im Kongress verabschiedet wird. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die diplomatischen Bemühungen Früchte tragen oder ob der Konflikt weiter eskaliert





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Krieg Pentagon Kriegskosten Vance Verhandlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA setzen KI-Modell Grok im Krieg gegen Iran einDie USA haben im Krieg gegen den Iran ein auf Elon Musks Grok basierendes KI-Modell verwendet, wie Gerichtsunterlagen im Rahmen einer Umweltklage gegen das Rechenzentrum von Musks KI-Unternehmen xAI zeigen. Das Grok Gov Model soll der US-Armee ermöglicht haben, innerhalb von 96 Stunden über 2.000 Ziele mit ebenso vielen Geschossen zu bekämpfen, was die operative Effizienz deutlich steigerte. Das Justizministerium argumentiert, dass die Klage gegen das Rechenzentrum die nationale Sicherheit bedrohe, während Umweltaktivisten Verstöße gegen Luftreinhaltungsgesetze beanstanden.

Read more »

Es ist fix! USA und Iran haben Deal unterschriebenIran-Krieg: Abkommen zur Beendigung unterzeichnet – USA und Iran einigen sich nach zähen Verhandlungen, Sanktionen und Ölhandel betroffen.

Read more »

Firma von Sebastian Kurz ist nun um zwei Milliarden Dollar mehr wertFonds von Mitt Romney oder James Rothschild investierten bereits Millionen in die KI-Firma für Staaten und kritische Infrastruktur. Inzwischen ist Dream drei Milliarden Dollar wert.

Read more »

USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-KriegsDer US-Präsident hat große Mühe, den Deal in den USA zu erklären. Was ist jetzt anders als vor dem Iran-Krieg?

Read more »