Der neue Bericht der Alterssicherungskommission warnt vor steigenden Pensionsausgaben. Bis 2031 steigt das Defizit deutlich, was den Nachhaltigkeitsmechanismus betrifft.

Die Alterssicherungskommission, geleitet von der Wifo -Ökonomin Christine Mayrhuber, hat ihre neuesten Prognosen zur Entwicklung der Pensionen bis zum Jahr 2031 vorgelegt. Die Analyse zeigt eindeutig, dass die Finanzierung des pensionssystems schwieriger wird als noch im Bericht des Vorjahres erwartet. Alle relevanten finanziellen Kennzahlen steigen in diesem Zeitraum, und zwar stärker als von den Experten zuvor antizipiert. Dies hat direkte Konsequenzen für die Haushaltsplanung des Bundes und löst bereits jetzt politische Diskussionen aus.

Steigende Ausgaben und Einnahmen im Detail

Der Bericht macht konkrete Zahlen für die künftige Entwicklung auf. Der Aufwand für Pensionen, der im vergangenen Jahr noch bei 59,9 Milliarden Euro lag, wird voraussichtlich bis in fünf Jahren auf 77,7 Milliarden Euro ansteigen. Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres bedeutet dies ein kontinuierliches Mehr an Ausgaben. Für das Jahr 2030 wird beispielsweise ein Mehraufwand von 1,2 Milliarden Euro berechnet, der über den ursprünglichen Schätzungen liegt.

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Auf der Einnahmenseite verzeichnen die Experten ebenfalls einen Anstieg, der jedoch das Defizit nicht schließt. Die Einnahmen aus den Pensionsbeiträgen steigen von aktuell 45 auf 56,5 Milliarden Euro. Auch hier liegt ein Plus von 800 Millionen Euro gegenüber der Vorjahresprognose vor. Trotz dieser höheren Einnahmen bedeutet die Summe jedoch, dass die Mittel, die direkt aus dem Bundesbudget aufgewendet werden müssen, von 19,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 27,1 Milliarden Euro im Jahr 2031 ansteigen. Dieses Defizitwachstum wird im Gutachten als deutlich höher eingeschätzt als im Vorjahr angenommen.

Ursachen: Teilpension und Inflation

Die Alterssicherungskommission unter der Leitung von Christine Mayrhuber führt mehrere spezifische Gründe für diese negative finanzielle Entwicklung an. Der Hauptgrund für den höheren Pensionsaufwand ist, dass die erwarteten Effekte der Einführung der Teilpension nicht eingetreten sind. Die Inanspruchnahme der Teilpension sei bisher deutlich unter den Erwartungen der Experten geblieben, was die Entlastung des Systems verzögert.

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Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Inflationsprognose, die seit Ausbruch des Krieges im Iran sukzessive angehoben wurde. Da sich die Pensionsanhebung gesetzlich an der Inflationsrate orientiert, führen höhere Inflationserwartungen automatisch zu stärkeren Anhebungen der Pensionen. Dies treibt die Ausgaben nach oben, während die schlechtere wirtschaftliche Lage im laufenden Jahr zu geringeren Pensionsbeiträgen führt, was den gesamten Prognosezeitraum belastet.

Politische Folgen und Nachhaltigkeitsmechanismus

Der vorliegende Bericht wird nun Diskussionen über den im Vorjahr beschlossenen Nachhaltigkeitsmechanismus auslösen. Dieser Mechanismus wurde eingeführt, um die Regierung zu Handlungen zu zwingen, wenn die Kosten für die Pensionen stärker steigen als geplant. Für die Jahre 2026 bis 2030 wurde festgelegt, dass die Bundesmittel in Summe 111,7 Milliarden Euro betragen dürfen. Lagen die tatsächlichen Ausgaben um 0,5 Prozent darüber, müsste die Regierung kostendämpfende Maßnahmen ergreifen.

Die aktuellen Berechnungen zeigen jedoch, dass die Ausgaben nun bei 114,4 Milliarden Euro liegen werden. Das sind 2,7 Milliarden Euro oder 2,4 Prozent über der festgelegten Marke. Zwar gilt dieser Mechanismus gesetzlich erst nach Abschluss des Beobachtungszeitraums im Jahr 2030, es gibt jedoch bereits erste Forderungen, die Regierung sollte nicht abwarten und jetzt reagieren. Mögliche Maßnahmen wären das Antrittsalter zu erhöhen, die Beiträge zu steigern oder die jährliche Pensionsanpassung niedriger ausfallen zu lassen.

Kritik von der Arbeiterkammer und Neos

Die Reaktion auf den Vorschlag des Nachhaltigkeitsmechanismus ist unterschiedlich. Auf der einen Seite fordern Teile der Politik bereits jetztiges Handeln, obwohl das System erst 2030 greift. Auf der anderen Seite gibt es fundamentale Kritik am Instrument selbst. Die Neos hatten den Mechanismus ursprünglich ins Regierungsprogramm aufgenommen, um die finanziell Disziplin zu wahren.

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Die Arbeiterkammer lehnt den Ansatz jedoch ab und vertritt die Position, dass der Mechanismus nicht ausgelöst, sondern abgeschafft werden sollte. Das Argument der Arbeitnehmervertretung lautet, dass der Mechanismus auf nominelle Beiträge abziele, nicht aber auf die Relation zur Wirtschaftsleistung. Aus Sicht der Arbeiterkammer sei dies ökonomischer Unsinn, da die Tragfähigkeit des Systems besser an der wirtschaftlichen Gesamtleistung gemessen werden sollte, als an starren nominalen Grenzen.