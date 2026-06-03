Peabo Bryson, Sänger von 'Beauty and the Beast', stirbt im Alter von 75 Jahren

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film 'Die Schöne und das Biest', ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson , bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney -Film 'Die Schöne und das Biest', ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfall s.

Bryson erhielt den Spitznamen 'Stimme der Liebe' für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie Céline Dion. Er gewann einen Grammy für den Titelsong des Walt-Disney-Films 'Die Schöne und das Biest' und erreichte mit 'A Whole New World' aus dem Soundtrack von 'Aladdin' die Spitze der US-Charts. Céline Dion gedachte ihres verstorbenen Duett-Partners mit emotionalen Worten auf Instagram





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