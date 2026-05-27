Paxton besiegt Cornyn: Trump-Einfluss in Texas siegt über Establishment

Ken Paxton, Trumps Günstling, gewinnt die republikanischen Vorwahlen in Texas gegen den langjährigen Senator John Cornyn. Der Sieg markiert eine Machtverschiebung hin zu MAGA und gefährdet die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen.

Der politische Erdrutschsieg von Ken Paxton über John Cornyn bei den republikanischen Vorwahlen in Texas markiert einen tiefgreifenden Wandel in der US-amerikanischen Politik . Paxton, ein enger Verbündeter von Donald Trump und selbstbewusster Verfechter der Make America Great Again-Bewegung, besiegte den Amtsinhaber Cornyn, der seit 2002 ununterbrochen im Senat saß und als Urgestein der Republikaner galt.

Die Niederlage von Cornyn ist nicht nur das Ende einer jahrzehntelangen politischen Karriere, sondern auch ein Symbol für die zunehmende Radikalisierung der konservativen Partei unter dem Einfluss von Trump. Der Wahlkampf war extrem hart geführt worden: Cornyn investierte über 50 Millionen Dollar, um Paxton als große Gefahr für die Republikaner darzustellen, doch es reichte nicht. Paxton gewann überlegen, gestützt durch Trumps Wahlempfehlung und die Unterstützung der MAGA-Basis. Die Konsequenzen dieses Vorwahlsiegs sind weitreichend.

Paxton, dessen politische Karriere von Skandalen überschattet ist - darunter Anklagen wegen Wertpapierbetrugs, ein Amtsenthebungsverfahren wegen Korruption und eine laufende Scheidung wegen Ehebruchs -, wird nun als Kandidat der Republikaner für den Senatssitz von Texas antreten. Im November muss er sich dem demokratischen Herausforderer James Talarico stellen. Politische Beobachter sind sich uneinig: Während einige einen Sieg Paxtons als sicher ansehen, warnen andere, dass seine polarisierende Persönlichkeit moderate Wähler abschrecken könnte.

Texas, traditionell eine Hochburg der Republikaner, könnte durch Paxtons Kandidatur zu einem umkämpften Bundesstaat werden. Dies wäre besonders problematisch für die Republikaner, die im Kongress nur eine hauchdünne Mehrheit halten. Die Demokraten benötigen nur vier zusätzliche Sitze, um die Kontrolle im Senat zu übernehmen - ein Verlust in Texas wäre ein herber Schlag. Der Sieg Paxtons stärkt zugleich Donald Trumps Position innerhalb der Partei.

Trotz anhaltender Kontroversen, wie dem Iran-Konflikt und gemischten Umfragewerten, bleibt Trump der unangefochtene Anführer der Republikaner. Seine Fähigkeit, durch Wahlempfehlungen die Vorwahlen zu beeinflussen, zeigt, dass die Partei weiterhin fest in seiner Hand ist. Für die etablierten Republikaner bedeutet dies eine klare Botschaft: Wer sich gegen Trump stellt, riskiert sein politisches Überleben. In Texas, das lange als moderat-konservativ galt, vollzieht sich nun ein fundamentaler Richtungswechsel hin zu einer radikaleren, trumpistischen Politik.

Die Wahl im November wird zeigen, ob dieser Kurs die Republikaner stärkt oder sie in eine Identitätskrise stürzt





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