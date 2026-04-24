Pauschalreisen: Preissteigerungen bis kurz vor Abflug möglich – Verbraucherrechte beachten

Pauschalreisen können bis zu 20 Tage vor Abflug teurer werden. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor unberechtigten Preiserhöhungen und informiert über die Rechte der Reisenden, insbesondere das Recht auf kostenlose Stornierung bei Preiserhöhungen über 8 Prozent.

Pauschalreise n können bis zu 20 Tage vor dem geplanten Abflugdatum im Preis steigen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) warnt Reisende vor nachträglichen Preiserhöhung en und informiert über ihre Rechte.

Laut AK OÖ ist in den meisten Pauschalreiseverträgen eine Preisgleitklausel enthalten, die es Reiseveranstaltern erlaubt, den Preis bis zu 20 Tage vor Reisebeginn anzupassen. Diese Anpassung kann beispielsweise durch gestiegene Kerosinpreise, neue Steuern oder Währungsschwankungen begründet werden.

Allerdings gibt es eine klare Grenze: Wird der Preis um mehr als acht Prozent erhöht, haben Reisende das Recht, kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten. Bei bereits gebuchten und bezahlten Flügen sollte es grundsätzlich keine nachträglichen Preiserhöhungen geben. Die AK OÖ betont, dass Flugpreise vertraglich fixiert sein müssen und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der gängigen Fluggesellschaften keine entsprechenden Klauseln für nachträgliche Aufschläge gefunden wurden. Sollte eine Fluggesellschaft dennoch einen Aufschlag fordern, rät die AK OÖ, den Betrag zunächst unter Vorbehalt zu bezahlen.

Wichtig ist dabei, dass die Zahlung unter Vorbehalt dokumentiert wird, beispielsweise durch einen eingeschriebenen Brief oder eine E-Mail mit Lesebestätigung. Dies dient als Nachweis für eine mögliche spätere Rückforderung. Ein weiteres Problemfeld sieht die AK OÖ in der aktuellen Unsicherheit bezüglich der Flugpläne. Angesichts steigender Kosten könnten Fluggesellschaften unrentable Verbindungen streichen, was zu Flugausfällen führen kann.

In solchen Fällen können Reisende nicht nur ihr Ziel nicht erreichen, sondern auch bereits gebuchte Hotels oder Mietwagen nicht nutzen und mit hohen Stornogebühren rechnen, sofern keine kostenlose Stornierung bis zum Anreisetag vereinbart wurde. Reisestornoversicherungen decken in der Regel die Folgekosten von Flugausfällen nicht vollständig ab, weshalb Reisende hier besonders vorsichtig sein sollten. Die AK OÖ empfiehlt, die Versicherungsbedingungen genau zu prüfen.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich weist zudem darauf hin, dass Ansprüche auf Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung nur unter bestimmten Voraussetzungen geltend gemacht werden können. Entscheidend ist, ob der Flug von einem europäischen Flughafen startet oder von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt wird. Bei Flügen außerhalb der EU muss es sich um eine europäische Fluggesellschaft handeln, um die EU-Fluggastrechte-Verordnung in Anspruch nehmen zu können. Die Höhe der Entschädigung ist von verschiedenen Faktoren abhängig und muss im Einzelfall geprüft werden.

Die AK OÖ rät Reisenden, sich vor Antritt einer Reise umfassend zu informieren und im Falle von Problemen rechtlichen Rat einzuholen. Es ist wichtig, die Vertragsbedingungen genau zu lesen und sich über die eigenen Rechte und Pflichten im Klaren zu sein. Die aktuelle Situation erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Buchung und Durchführung von Reisen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Die AK OÖ bietet ihren Mitgliedern eine kostenlose Rechtsberatung in Reisefragen an, um sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen





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