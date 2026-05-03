Paula Moltzan trennt sich von Rossignol – Neustart für US-Ski-Star

Die US-amerikanische Skirennläuferin Paula Moltzan beendet nach 18 Jahren die Zusammenarbeit mit Skihersteller Rossignol, um neue sportliche Impulse zu setzen. Trotz zahlreicher Erfolge fehlt ihr noch ein Weltcupsieg.

Paula Moltzan , eine der bekanntesten und erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Vereinigten Staaten, hat eine bedeutende Veränderung in ihrer Karriere vollzogen. Die 32-jährige Athletin, die bereits zehn Mal im Skiweltcup auf dem Podest stand – darunter bemerkenswerte fünf Podestplätze allein in der vergangenen Saison – hat ihre langjährige Partnerschaft mit dem französischen Skihersteller Rossignol beendet.

Diese Entscheidung markiert das Ende einer 18-jährigen Zusammenarbeit, die von zahlreichen Erfolgen geprägt war. Moltzan teilte ihre Entscheidung auf Instagram mit, drückte ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit aus und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit für frischen Wind und neue Impulse. Die Trennung von Rossignol ist ein strategischer Schritt, um ihre sportliche Karriere weiter voranzutreiben und neue Möglichkeiten zu erschließen. Die Erfolgsbilanz von Paula Moltzan mit Rossignol-Skiern ist beeindruckend.

Sie feierte den Gewinn der Weltmeisterschaft im Teamwettbewerb 2023 in Courchevel und sicherte sich im Februar dieses Jahres die Bronzemedaille in der Team-Kombination in Cortina d'Ampezzo. Obwohl ihr bisher ein individueller Weltcupsieg fehlt, hat Moltzan konstant auf höchstem Niveau performt und sich als eine der führenden Skirennläuferinnen etabliert. Ihre Leistungen bei den Olympischen Spielen 2026, wo sie gemeinsam mit Jacqueline Wiles die Bronzemedaille in der Team-Kombination gewann, unterstreichen ihre Fähigkeit, unter Druck Höchstleistungen zu erbringen.

Die Saison 2024/2025 zeigte erneut ihre Stärke, mit dem sechsten Platz im Gesamtweltcup und dem fünften Rang in der Slalom-Wertung. Der sechste Platz in der Riesenslalom-Wertung rundet das Bild einer vielseitigen und erfolgreichen Skirennläuferin ab. Die Entscheidung, sich von Rossignol zu trennen, ist somit nicht als Kritik an der bisherigen Ausrüstung zu verstehen, sondern vielmehr als ein proaktiver Schritt, um ihre eigenen Grenzen zu erweitern und neue Wege zu gehen.

Es ist ein Zeichen ihres Ehrgeizes und ihrer Entschlossenheit, weiterhin an der Spitze des Skisports zu stehen. Die Frage, welcher Skihersteller Moltzans Weg in der Zukunft begleiten wird, bleibt derzeit offen. Die Entscheidung für einen neuen Ausrüster wird sorgfältig getroffen werden, um sicherzustellen, dass die neuen Skier ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Fahrstil optimal entsprechen. Es ist zu erwarten, dass mehrere namhafte Hersteller Interesse an einer Zusammenarbeit mit der amerikanischen Skirennläuferin zeigen werden.

Moltzans Entscheidung könnte auch Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Skiherstellern haben, da ihre Wahl ein starkes Signal an die Branche senden wird. Die Trennung von Rossignol ist somit nicht nur ein persönlicher Wendepunkt für Paula Moltzan, sondern auch ein Thema, das in der Skiwelt für viel Aufmerksamkeit sorgt. Ihre Fans und Beobachter sind gespannt darauf, wie sich ihre Karriere weiterentwickeln wird und ob sie mit einem neuen Ausrüster endlich ihren ersten Weltcupsieg feiern kann.

Die kommenden Monate werden zeigen, welche strategischen Entscheidungen Moltzan treffen wird und wie sie sich auf die nächste Saison vorbereitet. Die Erwartungen sind hoch, und alle Augen sind auf die amerikanische Skirennläuferin gerichtet





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paula Moltzan Skiweltcup Rossignol Skirennlauf USA Trennung Ski Wintersport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Neustart“ in Miami – neue Regeln, alte Dominanz?Marco Cornelius leitet das Ressort der 3. Liga. Er ist nicht nur als Moderatorder Sendung im Studio present, sondern auch bei Livespielen als Kommentator in ganz Österreich unterwegs.

Read more »

Lando Norris dominiert in Miami – Albon bestraft: Formel-1-Sprint mit ÜberraschungenLando Norris sichert sich die Pole Position in Miami, während Alexander Albon nachträglich bestraft wird. Die Formel 1 zeigt wieder einmal, wie spannend und kontrovers der Sport sein kann.

Read more »

Motorsport-Star, Para-Held - Große Trauer um Sport-Ikone Alex ZanardiGanz große Trauer in der Sportwelt. Der Ex-Formel-1-Pilot und erfolgreiche Para-Sportler Alessandro Zanardi ist tot.

Read more »

Outdoor-Sport fühlt sich leichter an und fördert persönliches WachstumZwei Grazer Forscher fanden heraus, dass Outdoor-Sport subjektiv weniger anstrengend wirkt als Indoor-Training und gleichzeitig mehr Möglichkeiten für persönliche Entwicklung bietet. Physiologisch gibt es kaum Unterschiede, doch die Natur lenkt von der Anstrengung ab und schafft unvorhersehbare Herausforderungen, die das Training bereichernd machen.

Read more »