Paul McCartney über sein neues Album und die Verbindung zu John Lennon

Paul McCartney gibt zu seinem neuen Album tiefe Einblicke und verrät, dass er in Gedanken bis heute mit seinem verstorbenen Freund John Lennon redet. Er feiert die Veröffentlichung seines 18. Soloalbums "The Boys of Dungeon Lane" und spricht über seine Kindheit im Liverpool der Nachkriegsjahre und die Verbindungen zur Gegenwart.

Paul McCartney gibt zu seinem neuen Album tiefe Einblicke und verrät, dass er in Gedanken bis heute mit seinem verstorbenen Freund John Lennon redet. Er feiert diesen Freitag die Veröffentlichung seines 18.

Soloalbums "The Boys of Dungeon Lane", das die Hörer auf eine Reise in McCartneys Kindheit und in seine ersten musikalischen Jahre in Liverpool mitnimmt. McCartney beschreibt ein fortlaufendes Zwiegespräch mit seinem verstorbenen Bandkollegen, wenn er heute Songs schreibt oder sich an Liverpool erinnert. Er sagt, er habe das Gefühl, Lennon würde unmittelbar verstehen, worum es geht.

"In meinem Kopf setzt es sich fort, auch wenn von der anderen Seite keine Antwort mehr kommt", so der 83-Jährige. Mit zunehmendem Alter werde ihm immer deutlicher, dass nach und nach mehr Menschen aus seinem Umfeld verschwinden. Er erinnert sich auch an den Moment, als 1963 der Beatles-Song "Love Me Do" zum ersten Mal im Radio lief. Er wisse noch genau, wo er damals war: "Ich bin einfach weitergefahren, begeistert.

Das war etwas", erzählt McCartney. Das neue Album richtet den Blick auf seine Kindheit im Liverpool der Nachkriegsjahre. Dabei zieht der Künstler Verbindungen zur Gegenwart: "Ich finde es unmöglich, das nicht mit der aktuellen Situation in der Ukraine oder Gaza in Verbindung zu bringen, wo jeden Moment Bomben fallen könnten.

" McCartney ordnet den Verlust nüchtern ein: Das sei keine Ausnahme, sondern Teil des Älterwerdens. Der Musiker spricht auch über die prägenden Bezugspunkte seines Lebens, John Lennon und George Harrison, die ihm sehr fehlten, seit sie 2001 und 1978 verstorben seien. Er sagt, sie seien für ihn unersetzlich, aber er wolle nicht traurig sein, sondern sich auf die schönen Erinnerungen konzentrieren.

McCartney ist sich sicher, dass die Musik der Beatles noch lange lebendig bleiben wird, und er hofft, dass die Menschen weiterhin von der Musik inspiriert werden





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