Patti Smith sticht mit drei Konzerten überragend aus beim Wiener Iceland Festival

Ikone Patti Smith verleiht der Wiener Festwochen einen internationalen Glanz mit gleich drei Auftritten. Schon der Auftakt am Dienstag im Theater Akzent hat zum epokalen Ereignis geführt, und am Donnerstag und Freitag sind weitere atemberaubende Aufführungen geplant.

Mit gleich drei Auftritten schenkt Ikone Patti Smith den Wiener Festwochen den internationalen Glanz. Schon der Auftakt am Dienstag im Theater Akzent hat zum epokalen Ereignis geworden.

"Ich freue mich, wieder in Wien zu sein. Ein Festival, das 'Gott' im Namen hat, kann ja nicht so schlecht sein!

" Patti Smith, die 'Gottmother of Punk', eröffnete am Dienstag die Wiener Festwochen unter dem Motto 'Republic of God' und das mit einem Abend, der den zahlreichen Besuchern im Theater Akzent durchwegs für Gänsehaut sorgte. Da konnte man vor Ehrfurcht die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Von Opener 'Dancing Barefoot' bis zum Finale 'Because the Night' rechtfertigte Smith 80 Minuten lang ihren Legendenstatus.

Auch mit Parolen gegen die US-Regierung und für Palästina ("Peaceable Kingdom") sowie Erinnerungen an ihr Wien-Debüt: "Das war vor 50 Jahren. Ich habe in einem Haus gespielt, wo angeblich Mozart komponierte, darum habe ich dann ein Tribute an Mozart angestellt. Und an Jimi Hendrix!

" Die standen diesmal zwischen den Kultsmusikhits 'Pissing in the River' oder 'People Have the Power' nicht auf der Setlist, dafür aber die umjubelten Klassiker von The Doors ("The Crystal Ship") und Bob Dylan ("Man in the Long Black Coat"). Am Donnerstag wird Patti Smith mit dem 50-jährigen Jubiläum der Arena-Besetzung und dem 75. Geburtstag der Festwochen in der Wiener Arena das Geburtstagskonzert geben.

Am Freitag wird sie neben den Bands Cari Cari, Nenda oder Witch Club Satan auch bei der großen Eröffnungsfeier der Festwochen am Heldenplatz erwartet





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