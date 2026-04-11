Patriotismus ohne Orbán: Das Geheimnis von Péter Magyar

Péter Magyar, ein Herausforderer Orbáns, mobilisiert Anhänger mit Nationalstolz und populistischen Versprechen. Sein Wahlkampf ist professionell und nutzt geschickt Nationalsymbole. Trotz Herausforderungen durch Orbáns Unterstützer und einem umstrittenen Wahlkampf ist sein Erfolg fraglich. Die Partei Tisza ist populistisch und vereint unterschiedliche politische Ansichten.

Mit Protestliedern gegen die Habsburger stimmt Herausforderer Péter Magyar seine Anhänger auf einen Sieg ein. Sein Wahlkampf ist professionell, das Programm mitunter populistisch. Es wirkte sektenartig, wie sich auf dem Hauptplatz von Sopron ein paar Tausend Menschen die Hände hielten und wie aus einer Kehle skandierten: Wir werden unser Land Schritt für Schritt zurücknehmen und neu aufbauen.

Denk‘ an deine Kinder, denk‘ an die Zukunft, wähle Tisza! Es waren die Anhänger von Oppositionsstar Péter Magyar, die am Donnerstagnachmittag zunächst nicht das ganze Land, aber schon einmal die ungarische Grenzstadt für ein paar Stunden einnahmen. Neben gereimten Parteiparolen rezitierte die aufgebrachte Menschenmasse auch das berühmteste 1848er Revolutionsgedicht des Nationaldichters Sándor Petőfi. Willst du Häftling oder frei sein? In seinem Nationallied beschwor Petőfi die Ungarn, ihre Heimat von den Habsburgern zurückzuerobern. Willst du Häftling oder frei sein?, rufen die Magyar-Fans knapp 180 Jahre später, nur diesmal in Bezug auf das illiberale System von Viktor Orbán. Sein geschickter und gefühlt authentischer Umgang mit Nationalsymbolen ist einer der Gründe für den Erfolg Magyars. Während sich die damals noch zersplitterte Opposition in den vergangenen Jahren scheute, dem Nationalstolz der Ungarn mit Fahnen, Gedichten und Co. zu schmeicheln, ist es bei Magyar selbstverständlich, dass seine Veranstaltungen mit Volksliedern beginnen und mit Revolutionsgesängen enden. Magyar selbst lief auch in Sopron mit einer riesigen Nationalflagge durch die Masse zur Bühne und wurde dabei wie ein Rockstar gefeiert. In Sopron kam Magyar eine knappe Stunde zu spät an. Die Verspätung lag wohl daran, dass er am gleichen Tag schon in zwei Kleinstädten auftrat und ihn die Selfiemassen auch dort lange aufhielten. In der letzten Woche vor der Wahl intensivierte Magyar seine Ungarntour noch einmal, er hielt bis zu sieben Reden pro Tag, während Orbán in der ganzen Woche nur vier Mal öffentlich auftrat. Bei den vergangenen Wahlen ersparte sich der Premier öffentliche Auftritte fast ganz. Dass er im Wahlkampfendspurt seinen Opponenten kopierte und doch ein paar angekündigte und frei zugängliche Reden hielt, könnte ein Indikator dafür sein, dass er den regierungsnahen Umfragen nicht traut, die nach wie vor eine stabile Fidesz-Mehrheit prognostizieren.\Proteste gegen Orbán von schwarz gekleideten Männern bedrängt Orbáns Auftritte wurden stets von Protesten begleitet, deren Teilnehmer es allerdings nicht leicht hatten: Sie wurden in allen Städten von den gleichen rund 30 schwarz gekleideten Männern zurückgedrängt und malträtiert. Ungarische Medien identifizierten die Männer und ihren Anführer, einen Fidesz-nahen Ex-Ringer und Unternehmer namens Adolf Bazsó. Unabhängige Institute gehen mittlerweile sogar von einer Zweidrittelmehrheit Magyars aus. Sicher kann er sich seines Sieges aber nicht sein, da die Wahl in einigen der 106 direkten Wahlkreise entschieden wird. Gewinnen seine Kandidaten auch ehemals von Fidesz dominierte Kleinstädte wie Sopron, ist sein Wahlsieg aber sicher. Ein weiterer Grund für Magyars kometenhaften Aufstieg ist sein Geschick. Als er vor über zwei Jahren die Bühne betrat, glaubte niemand, dass er den Hype bis zur Wahl aufrechterhalten würde. Magyar trotzte aber dem enormen Druck, machte nur wenige Fehler und korrigierte sie fast immer gleich. Er verbesserte sich auch als Redner stark; während er früher oft etwas hölzern sprach, riss er in Sopron die Masse mit. Zudem setzte er medienwirksam auf die Korruption und die tatsächlich teils miserable Lage des Gesundheitswesens und der Infrastruktur als Themen und schaffte es, international anerkannte Fachleute an seine Seite zu stellen. Die letzte Hürde waren die 106 Direktkandidaten, die er in jedem Wahlkreis über zwei Runden von der Lokalbevölkerung wählen ließ. Dass seine Partei das fehlerlos meisterte und zudem ein über 200-seitiges, von Experten zusammengesetztes Programm veröffentlichte, vermittelt den Eindruck, die Tisza-Partei sei bereit für eine Regierung.\Tisza ist trotz aller nationalistischen Symbole keine eindeutig konservative Partei, sondern eher eine populistische: In Sopron betonte Magyar wieder, sie würden alle Ungarn vertreten. Tatsächlich findet man in seinem inoffiziellen Schattenkabinett auch Experten mit liberalen oder sogar linken Ansichten, was sich auch an seinem Parteiprogramm ablesen lässt. Zum Schluss seiner Rede appellierte Magyar an die vielen jungen Anwesenden, sie sollten ihre Großeltern dazu bringen, nicht Fidesz zu wählen. Umfragen zeigen, dass die letzte Bevölkerungsgruppe, bei der Orbán eine Mehrheit hat, die Rentner sind. Auch sie stehen aber bei Weitem nicht geschlossen hinter dem Premier; auf dem Platz in Sopron war die Altersstruktur bunt gemischt





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