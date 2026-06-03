Patrick Wimmer wechselt von Wolfsburg zu Hoffenheim: Fünfjahresvertrag und Wiedersehen mit Ilzer

Der österreichische Nationalspieler Patrick Wimmer verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Bei dem Europa-League-Teilnehmer unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis 2031 und wird erneut unter Trainer Christian Ilzer arbeiten. Die Ablöse liegt bei rund zehn Millionen Euro.

Der 25-jährige österreich ische Mittelfeldspieler Patrick Wimmer hat den Bundesliga -Absteiger VfL Wolfsburg nach vier Jahren verlassen und einen Fünfjahresvertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim unterschrieben, der bis zum Sommer 2031 läuft.

Der Wechsel des WM-Teilnehmers von 2022 wurde nach Medienberichten mit einer Ablösesumme von etwa zehn Millionen Euro durchgeführt. Hoffenheim, das in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den fünften Tabellenplatz belegte und sich somit für die UEFA Europa League qualifiziert hat, bietet Wimmer eine neue sportliche Herausforderung. Bei den Kraichgautern trifft der 30-fache österreichische Nationalspieler auf mehrere Landsleute, darunter den Cheftrainer Christian Ilzer, den ÖFB-Teamkollegen Alexander Prass, den Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und den Sportdirektor Paul Pajduch.

Ilzer hatte Wimmer einst bei der Wiener Austria zum Profi geführt, was die Verbindung zwischen Spieler und Trainer vertieft. Wimmer äußerte sich enthusiastisch über die Rückkehr zu Ilzer und bedankte sich bei den Verantwortlichen für die überzeugenden Gespräche. Auch der TSG-Sportdirektor Pajduch kommentierte die Verpflichtung positiv und hob die offensive Variabilität und die bereits in der Bundesliga unter Beweis gestellten Qualitäten Wimmers hervor. In 125 Bundesliga-Spielen für Wolfsburg erzielte Wimmer 16 Tore und gab 23 Vorlagen.

Sein ehemaliger Verein Wolfsburg stieg ohne den verletzten Wimmer nach der Relegation gegen den SC Paderborn nach fast 30 Jahren Zugehörigkeit zur Bundesliga ab. Der Text wurde aus einem Nachrichtenbeitrag extrahiert, der möglicherweise auch diskussionsbezogene Passagen und rechtliche Hinweise enthielt, die hier nicht berücksichtigt wurden





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