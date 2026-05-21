Patrick Wimmer sieht sich unter Druck im Abstiegskampf des VfL Wolfsburg

Der ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer sieht sich im Abstiegskampf des VfL Wolfsburg immer unter Druck. Er leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und muss bereits das Hinspiel der Relegation gegen Paderborn verpassen.

Patrick Wimmer sieht sich im Abstiegskampf des VfL Wolfsburg immer unter Druck. Der ÖFB-Teamspieler leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und musste bereits das Hinspiel der Relegation gegen Paderborn verpassen.

In einem Interview mit Sky sprach er über seinen aktuellen Zustand und gab den Fans wenig Hoffnung.

"Es schaut nicht gut aus", erklärte der 24-Jährige mit Blick auf das Rückspiel am Montag. Ganz abgeschrieben hat Wimmer einen Einsatz aber noch nicht.

"Eine Resthoffnung ist da, aber es wird sehr eng", meinte der Offensivspieler. Gleichzeitig betonte er, dass er mit Blick auf die bevorstehende WM kein Risiko eingehen werde. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verfolgt die Situation genau. Laut dem Nationaltrainer stehen die Ärzte des Nationalteams in engem Austausch mit Wolfsburg.

Sportlich verlief der Abend für den Bundesligisten enttäuschend. Wolfsburg kam im Hinspiel gegen Paderborn nicht über eine Nullnummer hinaus und muss damit am kommenden Montag im Rückspiel auswärts gewinnen, um den Abstieg zu verhindern





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