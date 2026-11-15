Patricia Blanco entfernt Gebärmuttertumore nach längerer Leidenszeit

Reality-TV-Star Patricia Blanco (55) berichtete von einer dreistündigen Operation zur Entfernung zweier gutartiger Tumore an der Gebärmutter. Nach monatelangen starken Beschwerden und Eisenmangel kann die RTL-Dschungelcamp-Teilnehmerin nun genesen.

Die deutsche Reality-TV-Persönlichkeit Patricia Blanco hat eine schwere gesundheitliche Hürde genommen. Die 55-jährige Tochter des Sängers Roberto Blanco unterzog sich vor Kurzem einer komplexen chirurgischen Intervention in einem Krankenhaus. Der medizinische Eingriff diente der Entfernung von zwei als riesengroß beschriebenen, gutartigen Tumoren aus der Gebärmutter. Nach eigenen Angaben litt Blanco über einen längeren Zeitraum hinweg unter extremen gesundheitlichen Einschränkungen, die ihre Lebensqualität deutlich minderten.

Medizinische Notwendigkeit der Operation

Der chirurgische Eingriff selbst verlief über einen Zeitraum von mehr als drei Stunden. Während der Operation isolierten die behandelnden Ärzte die zwei gutartigen Wucherungen präzise und entfernten diese. Die medizinische Fachschaft konnte dabei die beiden Eierstöcke sowie den Gebärmutterhals intakt lassen. Dieser Aspekt wurde von Patricia Blanco im Anschluss an den Eingriff ausdrücklich als positiver Faktor hervorgehoben, da dies potenzielle zukünftige biologische Optionen offen hält, auch wenn sie den eigentlichen Plan, die Gebärmutter zu behalten, nicht mehr verfolgte.

Also read Roman „Vatertag“: In den Schuhen des toten Vaters

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergab sich aus den schweren Symptomen, die Blanco in den Monaten vor der Behandlung erleiden musste. Sie berichtete von wiederkehrenden, starken Blutungen, die teils in Strömen abliefen und sich nicht stoppen ließen. Dieser massive Blutverlust führte zu einem ausgeprägten Eisenmangel, der ihre körperliche Verfassung zusätzlich schwächte. Die Größe der Tumore übte zudem einen mechanischen Druck auf benachbarte Organe aus, darunter die Blase, was den Alltag der 55-Jährigen erheblich erschwerte.

Lob für medizinische Betreuung und Humor

Patricia Blanco äußerte sich in ihren Social-Media-Kanälen sehr anerkennend über die Qualität der Behandlung. In einer Instagram-Story dankte sie dem behandelnden Arzt explizit für die sehr gute Betreuung und die professionelle Leistung in der Klinik. Trotz der belastenden Situation behielt die bekannte Persönlichkeit ihren charakteristischen Humor nicht nur bei, sondern nutzte ihn auch zur Entlastung. Sie scherzte darüber, dass trotz der Entfernung der Gebärmutter theoretische Möglichkeiten wie das Einfrieren von Eizellen und eine spätere Leihmutterschaft bestehen könnten, um vielleicht doch noch ein biologisches Kind zu bekommen, bevor sie betonte, dass dies nur ein humorvoller Gedanke war.

Advertisement

Die medizinische Nachsorge umfasste nach der Operation die Gabe von Eiseninfusionen, um den durch den Blutverlust entstandenen Mangel auszugleichen. Patricia Blanco blieb für einen Zeitraum von drei Tagen im Krankenhaus zur Beobachtung und Genesung. Am Ende dieser stationären Behandlungsphase verließ sie die Klinik und kehrte in ihr häusliches Umfeld zurück, um sich dort weiter zu erholen. Die unmittelbare postoperative Phase war für die Rastlose zwar nicht ganz unbeschwert, da sie sich zwischenzeitlich niedergeschlagen fühlte, doch der Weg zurück zur Normalität war eingeleitet.

Alltagsbelastungen und Zukunftsausblick

Die ersten Tage der Genesung zu Hause stellten Patricia Blanco vor neue Herausforderungen. Die von ihr selbst als rastlos beschriebene Persönlichkeit fand es schwer, den geforderten Ruhemodus einzuhalten. Sie gab zu, dass drei Tage lang nur herumzulegen nicht ihrem Naturell entspricht. Zudem empfand sie die Trennung von ihren Tieren als besonders belastend. Besonders ihr Pferd und ihr Hund wurden von ihr als vermisste Begleiter genannt, deren Gesellschaft ihr während der Erholungsphase fehlte.

Zusätzlich zur Operation ließ Blanco im Rahmen ihres Klinikaufenthalts eine umfassende Untersuchung weiterer Gesundheitswerte durchführen. Die Ergebnisse dieser weiteren Diagnosen bezeichnete sie als erfreulich. Sie betonte, dass sie sich sonst als kerngesund empfindet und freute sich sehr über diese zusätzlichen guten Befunde. Die primäre Erleichterung rührt jedoch von der Beseitigung der quälenden Symptome her, die sie monatelang gequält hatten.

Für die kommende Zeit steht nun strikte Schonung auf dem Programm. Patricia Blanco blickt trotz der anstrengenden vergangenen Monate mit Zuversicht in die Zukunft. Die Kombination aus erfolgreicher Tumorentfernung, erhaltener Organfunktion und positiven Gesamtbefunden ermöglicht es ihr, die belastende Phase als überwunden zu betrachten und wieder nach vorne zu blicken.