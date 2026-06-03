Patientenanwalt Jelinek kritisiert gesundheitspolitische Prioritäten in Wien

Gerhard Jelinek, Patientenanwalt in Wien, warnt vor einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitssystems. Trotz intakter Spitalsqualität seien Zweiklassenmedizin, lange Wartezeiten und personelle Engpässe besorgniserregend. Er fordert mehr Engagement der Politik.

Der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek kritisiert die Zweiklassenmedizin , exorbitante Wartezeiten auf Operationen und das Hin- und Herschieben von Patienten sowie Verantwortlichkeiten im Gesundheitssystem . Trotz noch guter Qualität in den Spitälern sieht er durch Geldnot und Personalmangel erhebliche Probleme.

Besonders schwierig sei die Lage im Pflegebereich. Jelinek bemängelt, dass die Patientensicht in gesundheitspolitischen Debatten zu kurz kommt. Das System entferne sich vom solidarischen Gedanken, etwa beim Thema Wahlärzte, die für Ärzte und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ein lukratives Geschäft darstellten, weil Teilrückerstattungen günstiger sind als die Finanzierung von Kassenärzten. Beim Konflikt um Gastpatienten zwischen Wien und Niederösterreich übt Jelinek klare Kritik an der niederösterreichischen Taktik, das Wiener System bis zu den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen kostengünstig mitzunutzen.

Eine Lösung könne nicht so lange warten. Gegen die Wiener Gesundheitspolitik und Bundesministerin Korinna Schumann (SPÖ) äußert er sich ebenfalls kritisch: Solange die kassenärztliche Versorgung nicht gesichert sei, könne man nicht über Ambulanzgebühren nachdenken. Die Patientenanwaltschaft erwirkte im vergangenen Jahr in rund 200 Fällen Entschädigungen von bis zu 40.000 Euro. Insgesamt gingen 8700 Anfragen und Beschwerden ein, mit steigender Tendenz bei ernsteren Problemen.

Jelinek listet weitere Missstände auf: lange OP-Wartezeiten, zu wenige Pflegeplätze, was Patienten zu ständigen Wechseln zwischen Heim und Spital zwingt, Unterversorgung in der Kinderheilkunde und Psychiatrie sowie die Ignoranz gegenüber ME/CFS-Patienten, die teilweise sogar von Ärzten in der PVA geleugnet werde. Angesichts von Spar- und Personaldruck müsse die Politik aktiver werden. Der Mangel an Hilfe für Kinder mit Entwicklungsstörungen verursache enorme spätere Gesellschaftskosten. Effizienz, Digitalisierung und Prävention könnten dringend benötigte Mittel freisetzen.

Das Kürzen bei Kuraufenthalten zeige, dass die Politik nicht bedenke, dass Kranke der Gesellschaft am meisten kosten. Der Text enthält einen üblichen redaktionellen Hinweis zu User-Beiträgen und einem Disclaimer, der hier nicht Teil der News ist





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