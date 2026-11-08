Patek Philippe im Wert von über 100.000 Euro nach tödlichem Unfall von Klaus Rader verschwunden

Nach dem tödlichen Unfall von L'Osteria-Gründer Klaus Rader auf Mallorca ist eine wertvolle Patek Uhr verschwunden. Die Familie erstattet Anzeige bei der Guardia Civil wegen des Verdachts auf Diebstahl.

Die Ermittler in Spanien untersuchen seit fast einem Monat nach dem tödlichen Automobilunfall von Klaus Rader auch das Verschwinden einer hochpreisigen Luxusuhrenkollektion. Die Familie des verstorbenen Unternehmers hat bei der spanischen Guardia Civil Anzeige erstattet, da eine Patek Philippe Uhr im Wert von mehr als 100.000 Euro nicht mehr aufzufinden war. Dieser neue Verdacht belastet die bereits komplexe Aufklärung der circumstances des tödlichen Unglücks auf der Insel Mallorca zusätzlich.

Vorfall um die vermisste Uhr und Ermittlungsansätze

Die Patek Philippe Armbanduhr, die dem L'Osteria-Gründer Klaus Rader gehörte, ist nach dem Unfallgeschehen spurlos verschwunden. Zeugen berichteten der lokalen Presse, sie hätten die Uhr noch am Morgen des 9. Oktober am Handgelenk des 63-Jährigen gesehen. Kurz nach der Kollision mit dem Porsche 911 GT3 RS war das Schmuckstück jedoch bei niemandem mehr zu erkennen. Weder die Rettungskräfte, die am Unfallort tätig waren, noch Verwandte und Freunde des Verstorbenen konnten die Uhr bergen oder entdecken.

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Daraufhin ermittelt die Polizei derzeit in mehreren Richtungen, um den Verbleib des wertvollen Stücks zu klären. Ein möglicher Diebstahl während der Rettungsarbeiten steht ebenso im Fokus wie ein späterer Verlust nach der Bergung des Fahrzeugs. Der genaue Tathergang rund um die Uhr bleibt vorerst ungeklärt, und es gibt keine Hinweise darauf, wer genau für das Verschwinden verantwortlich sein könnte. Die Familie des Verstorbenen sieht durch das Fehlen der Uhr einen klaren Diebstahlverdacht bestätigt.

Weitere verschwundene Teile und parallele Vorwürfe

Neben der teuren Uhr gab es bereits einige Tage nach dem Unglück erste Berichte über das Verschwinden von Fahrzeugteilen des Porsche. Ein deutscher Urlauber wurde dabei beobachtet, wie er ein Metallstück aus dem Wrack stahl und einsteckte. Zudem fehlen laut Aussagen ein Außenspiegel und eine zerbrochene Seitenscheibe des Sportwagens. Diese Vorfälle sind jedoch bisher nicht im Zusammenhang mit der vermissten Patek Philippe Uhr gebracht worden.

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Diese parallelen Fälle von Diebstahl am Unfallort werfen ein schattenhaftes Licht auf die Sicherheitslage nach der Katastrophe. Während die Ermittler zur Unfallursache arbeiten, müssen sie nun auch die Sicherung von Beweismitteln und persönlichen Gegenständen überprüfen. Es bleibt abzuwarten, ob die Ermittler zu einer gemeinsamen Theorie kommen, die beide Fälle verbindet, oder ob es sich um isolierte Straftaten handelt.

Unfallhergang und der tödliche Zusammenstoß

Klaus Rader war am 9. Oktober mit seinem weißen Porsche 911 GT3 RS an der 550 Challenge Mallorca beteiligt. Das Event ist ein renommiertes Straßenrennen, das die Teilnehmer durch die malerischen, aber gefährlichen Bergstraßen Mallorcas führt. Rader steuerte sein Fahrzeug in Richtung der Strecke zwischen Pollença und Lluc, als das Unglück geschah. Nahe dem Ort Mortitx verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr von der Fahrbahn ab.

Der Porsche stürzte daraufhin in eine tiefe Schlucht, was zu einer schweren Kollision führte. Bei diesem Crash starb der 63-jährige L'Osteria-Gründer Klaus Rader auf der Stelle. Seine österreichische Beifahrerin Christina Ettel, 39 Jahre alt, überlebte den Aufprall schwer verletzt. Der Zustand der Insassen und die Zerstörung des Fahrzeugs deuten auf eine extreme Wucht hin, die durch die Fallhöhe und die Geschwindigkeit verursacht wurde.

Untersuchungen zur Unfallursache und aktuelle Lage

Die spanischen Behörden haben die Suche nach den genauen Ursachen des tödlichen Unfalls aufgenommen. Unter anderem wird geprüft, ob überhöhte Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle beim Kontrollverlust gespielt hat. Die Geschwindigkeit ist auf den kurvigen Streckenabschnitten nahe Mortitx ein kritischer Faktor, der oft zu ähnlichen Katastrophen führt. Die Ermittler dokumentieren die Spur am Unfallort sorgfältig, um Rekonstruktionen durchführen zu können.

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Auch mögliche Fahrbahnschäden stehen im Fokus der technischen Untersuchung. Risse oder Unebenheiten in der Straße könnten dazu beigetragen haben, dass das Fahrzeug rutschte. Da der Unfall bereits einige Zeit zurückliegt, müssen die Ermittler auf Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen zurückgreifen. Die Kombination aus menschlichem Versagen und technischen Details soll das Gesamtbild ergeben.

Für die Familie von Klaus Rader ist die aktuelle Situation eine zusätzliche Belastung. Neben dem schweren Verlust eines geliebten Menschen müssen sie nun auch mit rechtlichen Schritten wegen des gestohlenen Schmucks rechnen. Die Presse, vertreten durch die Zeitung Última Hora, berichtet regelmäßig über neue Entwicklungen in der Sache. Bis eine klare Antwort auf das Verschwinden der Uhr gefunden ist, bleibt die Lage für alle Beteiligten ungewiss.