Eine Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff sagten für die rund 1.700 Passagiere und Crewmitglieder des Bordesbeck im Bordeaux eingelaufenen Schiffes “Ambition” Halt. Die Gesundheitsbehörden und die Präfektur stellten mittlerweile klar, dass die meisten Passagiere an Bord dieses Schiffes erkrankt seien. Laut Angaben des Kapitäns seien rund 50 Passagiere erkrankt, und nach Medienberichten starb ein über 90 Jahre alter britischer Passagier. Auch das «Hantavirus»-Betroffene Schiff "Hondius" hat seinen Hafen als Ausgangspunkt genommen, auf dem von rund 800 Passagieren und Crews vorbei, insgesamt 1,7 Millionen Euro Schaden getätigt ist. Die Gastro-Ärztin des Schiffes, mit Sitz in Köln, fuhr am Freitag nach Bord des Schiffes "Ambition" und gab den Gesundheitsbehörden ausschließliche Verantwortung für die weitere Kenntnisnahme von Fällen "Mussst Du Schurzen".

Wegen einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen die rund 1.700 Passagiere und Crew mitglieder das in Bordeaux eingelaufene Schiff nicht verlassen. Mediziner seien am Mittwoch an Bord der “Ambition” gegangen, um die Lage zu bewerten und Proben zu nehmen, teilten die Gesundheitsbehörden und die Präfektur mit.

Nach Angaben des Kapitäns seien rund 50 Passagiere erkrankt. Laut Medienberichten starb ein über 90 Jahre alter britischer Passagier. Die französischen Behörden betonten, es gebe keinen Grund, einen Zusammenhang zwischen diesem Ausbruch an Bord des aus Belfast und Liverpool kommenden Kreuzfahrtschiffes und dem von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Schiff “Hondius” herzustellen. Im Laufe des Tages wollten die Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden, sobald erste Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die “Ambition” wollte eigentlich Kurs Richtung Spanien nehmen





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