Pascal Zuberbühler, Leiter der Technischen Studiengruppe der FIFA, ist bei der Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz. Er ist gespannt auf die Intensität des Pressings und das Verhalten bei Standards. Zuberbühler ist kein Freund der Trinkpause und freut sich auf die Außenseiter.

Pascal Zuberbühler , Leiter der Technischen Studiengruppe der FIFA , ist bei der Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz. Er ist gespannt auf die Intensität des Pressing s und das Verhalten bei Standards .

Zuberbühler ist kein Freund der Trinkpause und freut sich auf die Außenseiter. Er traut dem österreichischen Team ein Riesenturnier zu. Der Schweizer ist besorgt, dass die Mannschaften zu viel Zeit für taktische Besprechungen haben und das taktische Überraschungseffekt des Gegners entschärft wird. Zuberbühler ist mit Arsene Wenger, dem Chef einer zehnköpfigen Gruppe aus aktuellen oder ehemaligen Trainern und ehemaligen Größen, zusammen.

Diese Technische Studiengruppe analysiert alle 104 Spiele, entweder live im Stadion oder von einem Stützpunkt in Miami aus. Zuberbühler ist neugierig auf das Auftreten der Mannschaft um Lionel Messi und erinnert an den missglückten WM-Start der Argentinier vor vier Jahren. Er meint, dass der Druck in Argentinien enorm groß ist und dass die Mannschaft um Messi nicht versteckt werden kann. Zuberbühler ist auch gespannt auf das Duell von Alaba und Co. mit dem Weltmeister am 22.

Juni in Dallas. Er ist überzeugt, dass Österreich eine gute Mannschaft, einen guten Trainer und eine gute Harmonie hat. Er glaubt, dass die rot-weiß-roten Auswahl eine klare Spielidee und einen starken Teamgeist hat. Zuberbühler ist auch begeistert von der Aufstockung auf 48 Teilnehmer und denkt, dass das den Fußball globaler macht.

Er ist gespannt auf die Nationen, die erstmals bei einer WM dabei sind und freut sich auf die interessanten Spiele, die sie spielen werden. Zuberbühler wird auch zwei Trends genau beobachten: Pressing und Standards. Er denkt, dass die Nationalteams schwerer damit umgehen werden, weil sie weniger Zeit für taktische Besprechungen haben. Er ist auch besorgt, dass die Mannschaften zu viel Zeit für taktische Besprechungen haben und das taktische Überraschungseffekt des Gegners entschärft wird.

Zuberbühler ist auch nicht überzeugt, dass das Thema Hitze ein großes Problem ist und denkt, dass die Trinkpausen in jeder Halbzeit okay sind, aber schade für den Fußball





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