Parteipolitischer Einfluss auf ORF ein Problem

Der parteipolitische Einfluss auf den ORF ist ein Grund für die Probleme. Die Besetzung des Stiftungsrates mit nicht ausreichend befähigten Personen zeigt dies deutlich. Ihre Qualifikation leitet sich nicht aus ihrer medialen Kompetenz ab, sondern aus ihrer Kompetenz, zwischen den Interessen der Parteisekretariate und jenen des ORF zu vermitteln. Dies disqualifiziert die handelnden Personen vollends.

Der parteipolitische Einfluss auf den ORF ist in der Tat eine Wurzel des Übels. Die Besetzung des Stiftungsrat es mit nicht ausreichend befähigten Personen zeigt das deutlich.

Ihre Qualifikation leitet sich nicht aus ihrer medialen Kompetenz ab, sondern aus ihrer Kompetenz, zwischen den Interessen der Parteisekretariate und jenen des ORF zu vermitteln. Das wäre schon abseits ihrer eigenen Interessenkonflikte ein Problem; diese disqualifizieren die handelnden Personen vollends. Es kann nicht sein, dass Inhaber von PR-Firmen über das Schicksal der größten journalistischen Instanz im Land entscheiden. Das ist, als würden Metzger die Geschicke eines Konzerns leiten, der vegane Lebensmittel herstellt. Da hat sich der Stiftungsratsvorsitzende wieder was erlaubt





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