Parteienförderung bleibt gleich, aber neues Social-Media-Privileg für Staatssekretäre

ÖVP, SPÖ und Neos erhalten trotz ausbleibender Erhöhung der Parteienförderung ein Zugeständnis: Künftig dürfen auch Kabinettsmitarbeiter von Staatssekretären deren Social-Media-Accounts betreuen. Kritiker sehen darin einen Wettbewerbsvorteil für die Regierung.

Die Debatte um die Parteienförderung in Österreich hat eine überraschende Wendung genommen: Während eine Erhöhung der finanziellen Zuwendungen für politische Parteien vom Tisch ist, dürfen sich ÖVP, SPÖ und Neos über ein anderes Zugeständnis freuen.

Künftig ist es auch Kabinettsmitarbeitern von Staatssekretären erlaubt, während ihrer Arbeitszeit die Social-Media-Accounts ihrer Vorgesetzten zu betreuen. Dies betrifft sowohl Regierungsinhalte als auch parteipolitische Beiträge. Kritiker sehen darin einen unfairen Wettbewerbsvorteil für die Regierungsparteien gegenüber der Opposition. Die rechtliche Grauzone, die bisher für Staatssekretäre bestand, wird damit beseitigt.

Bislang durften nur Mitarbeiter von Ministern die Social-Media-Kanäle ihrer Chefs bespielen - für Staatssekretäre galt diese Regelung nicht. Dies führte zu einer skurrilen Situation: Ein Staatssekretär wie Josef Schellhorn (Neos) musste seine Accounts selbst verwalten, inklusive Videoproduktion, da die Hilfe seines Kabinetts als illegale Parteispende gewertet worden wäre. Mit der Novelle des Parteiengesetzes im Zuge des Doppelbudgets 2027/2028 wird diese Ungleichbehandlung korrigiert. Die Regierung argumentiert, dass es um Rechtssicherheit und Gleichbehandlung aller Regierungsmitglieder gehe.

Allerdings bleibt ein fader Beigeschmack: Die Änderung wurde so gestaltet, dass sie rückwirkend gilt. Das bedeutet, dass selbst frühere Social-Media-Aktivitäten von Staatssekretären, die streng genommen als illegale Parteispenden hätten eingestuft werden können, nachträglich legalisiert werden. Dies könnte verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen, denn beim Verfassungsgerichtshof sind bereits zwei Anträge gegen die aktuellen Bestimmungen des Parteiengesetzes anhängig. Sollte das Budgetbegleitgesetz im Juli vom Nationalrat angenommen werden, könnte der VfGH nur noch rückwirkend eine Verfassungswidrigkeit feststellen.

Die Opposition zeigt sich verärgert und spricht von einem durchsichtigen Manöver, um die Regierungsparteien im Wahlkampf zu bevorzugen. Die Neos, die innerhalb der Koalition eine Erhöhung der Parteienförderung verhindert haben, verteidigen die Neuregelung als pragmatischen Schritt zur Modernisierung. Tatsächlich ist der Grenzverlauf zwischen Regierungs- und Parteiarbeit auf Social Media oft fließend. Während ein Beitrag über die erfolgreiche Bewerbung Österreichs für den UN-Sicherheitsrat als Regierungsinformation gilt, ist ein Video von einem Wahlkampfauftritt der Außenministerin klar der Partei zuzuordnen.

In der Praxis werden Kabinettsmitarbeiter künftig beide Arten von Inhalten produzieren - mit Steuergeld finanziert. Die genauen Auswirkungen auf den politischen Wettbewerb sind noch unklar, aber Experten warnen vor einer weiteren Vermischung von Amt und Partei. Die Parteien haben mit dieser Änderung ein weiteres Zuckerl für sich geschaffen, das die Opposition nicht nutzen kann. Ob das verfassungskonform ist, wird sich zeigen müssen





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