Parlamentskorrespondenz in der Kritik: Rosenkranz' Büro lieferte Vorlage für offizielle Stellungnahme

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz zur Sicherheit parlamentarischer Mitarbeiter stammte nicht von Redakteuren, sondern aus dem Büro von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ). Dies wirft Fragen zur Neutralität der Parlamentsverwaltung auf.

Die Rolle des Nationalratspräsident en in Österreich ist traditionell von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Anders als der Bundestagspräsident in Deutschland, der oft politisch Position bezieht, agiert das Amt im Hohen Haus eher als neutrale Instanz.

Die Grande Dame des Parlamentarismus, Doris Bures, führte die Sitzungen mit natürlicher Autorität, selbst Parteikollegen hüteten sich, während ihrer Aufsicht zu schimpfen. Walter Rosenkranz, der aktuelle blaue Nationalratspräsident, hingegen weicht dem Scheinwerfer aus. Er macht, was für das Amt nötig ist: Plenardebatten leiten, Vorsitz beim Untersuchungsausschuss, Termine mit Amtskollegen, Eröffnungsreden bei Veranstaltungen. In den Gängen des Parlaments ist der Freiheitliche kaum zu sehen, gefühlt ist sein Vorgänger Sobotka bis heute präsenter.

Am 1. Juni 2026 saß Rosenkranz mit dem für den Staatsschutz zuständigen Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) und der Leiterin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Maier, zusammen. Anlass war eine vertrauliche Information: Einige parlamentarische Mitarbeiter tauchten in Beobachtungen der DSN auf. Sie sollen ein Naheverhältnis zur rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich aufweisen und könnten eine Gefahr darstellen, insbesondere im Hinblick auf sensible Daten im Parlament.

Nach dem Gespräch veröffentlichte die Parlamentskorrespondenz eine Aussendung mit dem Titel Kein parlamentarischer Mitarbeiter unter Staatsschutz-Beobachtung. Darin wurde Rosenkranz prominent zitiert: Die medial kolportierten Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, eine Sicherheitsgefährdung durch einzelne Mitarbeiter gebe es nicht. Die Aussendung schloss mit dem Kontakt des Pressedienstes der Parlamentsdirektion. Doch die Aussendung war nicht, was sie zu sein schien.

Die Parlamentskorrespondenz ist ein Teil der Parlamentsverwaltung und nicht die Pressestelle des Präsidenten. Eigene Redakteure beobachten Sitzungen, kündigen Veranstaltungen an und fassen nicht öffentliche Ausschüsse zusammen. Laut Eigendefinition berichtet sie neutral, umfassend und parteiunabhängig. Doch in dieser Aussendung kam nur der Nationalratspräsident zu Wort, nicht der zuständige Staatssekretär, nicht die Leiterin des Verfassungsschutzes und schon gar nicht die anderen Fraktionen.

Womöglich wären sie nach dem Gespräch zu einem anderen Schluss gekommen. Das ist üblich im demokratischen Diskurs, auch in der Parlamentskorrespondenz. Dieses Mal aber nicht. Die Antwort liegt im Kleingedruckten.

Normalerweise beenden Redakteure ihre Berichte mit Schluss und einem Kürzel wie gs oder kar. Die Aussendung endete jedoch mit red. Red ist kein Namenskürzel, sondern bedeutet Redaktion oder redaktionell bearbeitet. Dieses Kürzel komme nur vor, wenn Texte oder große Teile davon von Dritten übernommen und bearbeitet werden, erklärt die Parlamentsdirektion.

Konkret heißt das: Am 1. Juni um 15.50 Uhr, kurz nach dem Treffen, erhielt die Abteilung Medienkommunikation der Parlamentsverwaltung einen Rohtext mit Informationen aus dem Gespräch. Dieser Rohtext stammte nicht von Parlamentsredakteuren, sondern aus dem politischen Büro des Nationalratspräsidenten, also von engen Vertrauten des FPÖ-Politikers Rosenkranz. Der Rohtext wurde in der Abteilung Medienkommunikation in Form gebracht und um 17.19 Uhr über die Parlamentskanäle ausgesendet.

Es handelte sich um keine redaktionelle Eigenleistung der Parlamentskorrespondenz, so das Hohe Haus. Dass als Rückfragehinweis trotzdem die Parlamentskorrespondenz angegeben wurde, sei üblich. Von einem Hinweis auf das Büro Rosenkranz wurde abgesehen, weil der Text nicht zur Gänze von Dritten stammt. Dieser Vorgang wirft Fragen auf: Darf der Nationalratspräsident die neutralen Kanäle der Parlamentsverwaltung für seine politischen Interessen nutzen?

Zwar ist der Präsident organisatorisch der Vorgesetzte der Parlamentsverwaltung, doch die Parlamentskorrespondenz hat einen eigenen redaktionellen Anspruch. Dass ein Text aus dem politischen Büro ohne Kennzeichnung als solcher veröffentlicht wird, untergräbt das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Berichterstattung. Kritiker sehen darin einen weiteren Baustein im Umgang der FPÖ mit staatlichen Institutionen. Rosenkranz selbst betont, die Aussendung sei korrekt gewesen und habe die Sicherheitslage zutreffend dargestellt.

Dennoch bleibt der Eindruck, dass die Grenzen zwischen politischer Kommunikation und neutraler Parlamentsarbeit verschwimmen. Die Debatte über die Rolle des Nationalratspräsidenten und die Unabhängigkeit der Parlamentsverwaltung wird dadurch neu entfacht. Es ist nicht das erste Mal, dass die FPÖ versucht, Einfluss auf staatliche Kommunikationskanäle zu nehmen. Ob dies ein Einzelfall oder System ist, wird sich zeigen müssen.

Der Vorfall zeigt jedoch, wie wichtig Transparenz und klare Regeln für die Arbeit der Parlamentskorrespondenz sind





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