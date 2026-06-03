Die österreichischen Parlamentsfraktionen haben sich gegen Sicherheitsüberprüfungen für alle parlamentarischen Mitarbeiter entschieden, obwohl der Verfassungsschutz Verbindungen einiger FPÖ-Mitarbeiter zur rechtsextremen Identitären Bewegung aufgezeigt hatte. Zudem entbrannte eine Debatte über den umstrittenen Begriff Remigration.

Die österreich ischen Parlamentsfraktionen haben sich einhellig gegen die Einführung von Sicherheitsüberprüfung en für alle parlamentarischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesprochen. Diese Entscheidung folgt auf eine kontroverse Diskussion, die vom Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) angestoßen worden war.

Der Verfassungsschutz hatte zuvor auf vier Mitarbeiter der FPÖ hingewiesen, die Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung haben sollen. Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) betonte nach der Präsidialkonferenz, dass die FPÖ in der Verantwortung stehe, sicherzustellen, keine Verfassungsfeinde zu beschäftigen. Auch Sigrid Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, bezeichnete das Problem als ausschließlich FPÖ-intern. Alle Fraktionen lehnten jedoch eine pauschale Sicherheitsüberprüfung für alle Mitarbeiter ab, wie sie vom Verfassungsschutz empfohlen worden war.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte zuvor erklärt, es sei eine Entscheidung des Parlaments, wie mit der Frage umgegangen werde, und eine klare Trennung zwischen Legislative und Exekutive sei absolut notwendig. FPÖ-Chef Herbert Kickl wies die Darstellung zurück und sprach von einem Versuch, patriotische und regierungskritische Kräfte zu diskreditieren, wobei reflexartig bei jedem Fall des Wortes Identitär eine Verbindung zur FPÖ konstruiert werde. Parlamentarische Mitarbeiter behalten ihre Dauerzutrittskarten zum Parlamentsgebäude, was sich mit der Ablehnung von Sicherheitsüberprüfungen nicht ändert.

In der gleichen Sitzung wurde zudem der Begriff Remigration thematisiert. Doris Bures erklärte ihn für demokratie- und verfassungsfeindlich und kündigte an, bei dessen Verwendung Ordnungsrufe zu erteilen. Sie hoffe, dass auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) dieser Linie folge, da bereits Klubobmann Haubner (FPÖ) ähnlich vorgehe. Bures schlug der FPÖ vor, stattdessen den neutraleren Begriff Rückführung zu verwenden.

Die FPÖ kündigte an, sich in dieser Frage noch einmal beraten zu wollen. Mit Remigration bezeichnen rechte Kreise die nicht unbedingt freiwillige Rückkehr von Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer als politische Strategie. Die Redaktion von Krone Multimedia distanziert sich von den Beiträgen in diesem Diskussionsforum und weist darauf hin, dass diese nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion widerspiegeln.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, gegen geltendes Recht verstoßende, die guten Sitten verletzende oder dem Ansehen von Krone Multimedia schadende Beiträge zu löschen, gegebenenfalls Schadenersatz geltend zu machen, Nutzerdaten für Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sicherheitsüberprüfung Parlamentarische Mitarbeiter FPÖ Identitäre Verfassungsschutz Remigration Österreich Parlament

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neun Mitarbeiter tot! Krieg trifft Austro-UnternehmerUkraine-Krieg: Kärntner Unternehmer Nils Grolitsch berichtet über Auswirkungen auf Eurogold-Werk, Verluste im Team und Herausforderungen vor Ort.

Read more »

Kein parlamentarischer Mitarbeiter unter Beobachtung, laut RosenkranzIn einer Diskussion über parlamentarische Mitarbeiter aus dem Umfeld der rechtsextremen Identitären hat ein Austausch zwischen Vertretern des Hohen Hauses und des Staatsschutzes stattgefunden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein parlamentarischer Mitarbeiter unter Beobachtung steht.

Read more »

NS-Symbolik auf WhatsApp: Strafe für Mitarbeiter der BildungsdirektionEin Beamter der Bildungsdirektion Oberösterreich musste sich vergangene Woche wegen Postings mit NS-Symbolik vor der Bundesdisziplinarbehörde verantworten. Er berief sich auf die „Meinungsfreiheit“, muss nun aber Strafe zahlen.

Read more »

FPÖ-Mitarbeiter: Ex-Identitäre in ParlamentDer Verfassungsschutzbericht hat ergeben, dass vier parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung sind. Die ÖVP, SPÖ und Grüne sehen ein mangelndes Problembewusstsein bei der FPÖ.

Read more »