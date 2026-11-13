Pariser Klimaabkommen: Emissionen sinken leicht, aber 1,5-Grad-Ziel ist in Gefahr

Das Pariser Klimaabkommen hat die Erderwärmung gebremst, doch die Gesamtemissionen steigen weiter. Das CO2-Budget für 1,5 Grad ist in vier Jahren verbraucht.

Das Pariser Klimaabkommen hat die globale Klimapolitik grundlegend verändert und die projected Erderwärmung reduziert, doch die getroffenen Maßnahmen sind laut neuesten Daten unzureichend. Obwohl die Emissionen aus fossilen Brennstoffen sinken, steigen die Gesamtemissionen weiter an, was dazu führt, dass die temperaturpolitischen Grenzen überschritten werden. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird eine Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad Celsius erwartet, was deutlich über den angestrebten Zielen liegt.

Dezember 2015 Unterzeichnung und COP Erfolg

Seit der Unterzeichnung des Abkommens im Herbst 2015 und dem Inkrafttreten am 4. November 2016 hat die Weltgemeinschaft zehn Jahre lang in Klimakonferenzen verhandelt. Diese Conference of the Parties oder COP Konferenzen haben massive Wirkung gezeigt. Erneuerbare Energien werden international ausgebaut und Elektrofahrzeuge ersetzen zunehmend Benziner. Yamide Dagnet, Senior Vice President der US Naturschutzorganisation NRDC, betonte die Wirksamkeit dieser Konferenzen im Fachmagazin Nature.

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Ohne das Pariser Abkommen wäre die Welt vermutlich auf einem noch gefährlicheren Erwärmungspfad gelandet. Lag die projected Erwärmung bei Vertragsunterzeichnung bei ungebremsten 4 Grad Celsius, so steht der Welt laut dem Emissions Gap Report der UNO nun ein Plus von zwischen plus 2,6 und 2,8 Grad Celsius bevor. Dies stellt zwar eine Besserung dar, reicht jedoch nicht aus, um die Ziele zu erreichen.

CO2 Budget für 1,5 Grad ist schnell aufgebraucht

Das vorläufige Klima-Zustandsbericht der Weltmeteorologie Organisation WMO bestätigt, dass das laufende Jahr eines der vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden dürfte. Es liegt nur knapp hinter dem Rekordjahr 2024. Das verbleibende CO2 Budget, um die Erderwärmung langfristig auf 1,5 Grad zu begrenzen, wäre bei gleichbleibenden Emissionen in weniger als vier Jahren aufgebraucht. Dies unterstreicht die Dringlichkeit weiteren Handelns.

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Renata Christ, langjährige Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats IPCC, argumentierte kürzlich bei einem Briefing des Netzwerks Klimajournalismus in Wien, dass man die Fortschritte nicht schlechtreden soll. Die meisten Regierungen haben begriffen, dass sie sich den Klimawandel nicht länger ignorieren können. Doch die Selbstzufriedenheit ist angebracht, da der Weg weiterhin in Richtung weltweiter Extremtemperaturen, Eisschmelze und steigender Meeresspiegel führt.

Global Carbon Project analysiert Emissionsrückgang

Im laufenden Jahr werden erstmals seit der Covid 19 Pandemie die Emissionen durch Kohle, Öl und Gas sinken. Entscheidend dafür sei vor allem der Einbruch beim Ölverbrauch als Reaktion auf den Iran Krieg, berichtet das internationale Forschungsprojekt Global Carbon Project in seinem jährlichen Überblick. Dieser Rückgang der CO2 Emissionen aus fossilen Brennstoffen ist ermutigend, doch stellt er keine nachhaltige Klimalösung dar, wie Studienleiter Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter kritisiert.

Eine Reduzierung, die teilweise auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist, reicht nicht aus. Obwohl erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge den Anstieg des Energiebedarfs zunehmend ausgleichen, ist eine weitere Beschleunigung der Bemühungen erforderlich. Pierre Friedlingstein betont, dass nur eine nachhaltige Verringerung der Emissionen die Klimaziele retten kann. Die aktuelle Situation erfordert daher eine drastische Anpassung der Klimapolitik.

Landnutzung und El Niño treiben Emissionen

Dass die Emissionen insgesamt weiter steigen, liegt laut der Analyse an der Landnutzung. Vor allem Brände in trockengelegten Torflandschaften und die Verschlechterung des Zustands von Wäldern, insbesondere am Äquator, haben heuer mehr Emissionen verursacht. Diese Faktoren wirken den positiven Entwicklungen in der Energieerzeugung entgegen und müssen dringend adressiert werden.

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Auch die Wirkung des Klimaphänomens El Niño, das die Erwärmung der Weltmeere zur Folge hat, wird sich weiter verstärken, betonen die Autorinnen des Global Carbon Project. Damit verändert sich gewissermaßen die Aufgabe der Klimapolitik. Es reicht nicht mehr aus, lediglich eine noch schlimmere Entwicklung zu verhindern. Die Politik muss jetzt aktiv die verbleibende Zeit nutzen, um das CO2 Budget nicht zu überschreiten und die Folgen der Klimaerwärmung zu begrenzen. Die nächste COP Konferenz wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.