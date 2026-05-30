Paris St. Germain gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Champions League

Paris St. Germain hat den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. Die Pariser setzten sich im Finale gegen Arsenal im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Luis Enrique, der Trainer von PSG, hat mit seinem Team ein Kunststück vollbracht.

Paris St. Germain hat zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Ist das der Beginn einer Ära? Möglich ist es. Auch wenn es diesmal sehr knapp war.

Szenen aus dem Finalstadion in Budapest. Luis Enrique, der spanische Trainer von Paris St. Germain, hat mit seinem Team den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. Ein Kunststück, das seit Gründung der modernen Champions League davor nur Real Madrid unter Zinedine Zidane gelungen ist - was auch noch einmal unterstreicht, in welchen Sphären sich Enrique und PSG mittlerweile bewegen. Die Pariser setzten sich in einem dramatischen Finale gegen Arsenal im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

Bitter für die Londoner: Sie haben in dieser Champions-League-Saison keine einzige ihrer 15 Partien in der regulären Spielzeit verloren, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. Über Budapest lag den ganzen Tag schon eine freudig-erwartungsvolle Atmosphäre, wie sie wohl nur das Finale eines großen Fußballturniers hervorbringen kann. Die Stimmung im Stadion war eine Stunde vor Anpfiff elektrisierend. Die Fans von Arsenal skandierten ihre traditionellen Slogans, während die Ultras von PSG unentwegt ihre Fahnen schwenkten.

Die Pariser waren augenscheinlich gut gelaunt und wussten um die Gelegenheit, zur neuen Vormacht im europäischen Klubfußball aufzusteigen. Ein paar Tage zuvor hatten sie am Rande eines Freundschaftsspiels ein Banner entrollt. Ein Sieg in der Champions League sei zwar 'historisch', zwei in Folge jedoch 'legendär'. Bisher hatte nur Real Madrid den Fluch des Titelverteidigers überwunden und die Champions League mehrmals in Folge gewonnen.

PSG galt vielen als Favorit. Die Pariser taten sich zwar in der Gruppenphase schwer und mussten den Umweg über die Play-offs nehmen. Aber Berichten zufolge richtete das Ensemble seine ganzen Anstrengungen auf die K.o. -Phase im Frühjahr aus - auch in der Trainingssteuerung.

Auf dem Weg ins Finale räumte PSG drei Champions-League-Sieger der jüngeren Vergangenheit aus dem Weg, wobei das 5:4 im Hinspiel gegen Bayern im Halbfinale als eine Sternstunde des europäischen Fußballs gilt. Im Rückblick erscheint aber auch das 1:1 in München mindestens genauso bemerkenswert, weil die Pariser unter Beweis stellten, dass sie auch das Defensivspiel beherrschen. Aber einen Spaziergang wie im Vorjahr, als PSG im Finale Inter mit 5:0 vom Platz fegte, erwartete niemand.

Arsenal, sagte Luis Enrique im Vorfeld, sei ohne Ball 'das beste Team der Welt'. Da bestehe gar 'kein Zweifel'. Mit Ball, also in Ballbesitz, sind wiederum die Pariser das Maß aller Dinge - das beste aus beiden Welten, sozusagen. Die Statistik belegt es: Kein Team hat in dieser Champions-League-Saison vor dem Finale weniger Tore kassiert als Arsenal (6) und keines mehr geschossen als PSG (44).

Khvicha Kvaratskhelia hatte PSG ins Finale geführt. Der 24-jährige Georgier, den sie in Neapel einst 'Kvaradona' getauft haben, ist möglicherweise der formstärkste Spieler der Welt.

'Der Außerirdische am linken Flügel', titelte die Süddeutsche Zeitung. Kein PSG-Spieler hat vor dem Finale mehr Tore erzielt (10) und keiner mehr vorbereitet (6). Und er spielte dann auch im Endspiel eine Schlüsselrolle. Arsenal erwischte den besseren Start.

Der deutsche Stürmerstar Kai Havertz tauchte in Minute sechs nach einem Abpraller allein vor Tormann Matvey Safonow und setzte den Ball aus spitzem Winkel mit einer Ruhe unter die Latte, wie sie nur jemand besitzen kann, der schon einmal in einem Champions-League-Finale ein wichtiges Tor erzielt hat. 2021 war das. Damals für Chelsea. Die Blues gewannen 1:0. In Rückstand setzte sich PSG in der Hälfte der Londoner fest.

Arsenal verteidigte - wie immer nach Führung - sehr tief. Nach der Pause nahm das Spiel die nächste große Wende, als Kvaratskhelia im Strafraum von Mosquera gefoult wurde. Der gelb belastete Spanier hatte Glück, dass er nicht vom Platz flog. Dembélé verwandelte sicher vom Punkt (65.

Minute). Mit dem 45. Treffer stellte PSG den Torrekord in einer Champions-League-Saison ein. Die Franzosen blieben auch danach am Drücker.

Ein abgefälschter Kvaratskhelia-Schuss klatschte an die Außenstange. Danach wurde die Partie ausgeglichener. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen, wo Arsenal-Innenverteidiger Gabriel den entscheidenden Elfmeter vergab. Um diesen Sieg einzuordnen, muss man einen Schritt zurückgehen.

Viele Jahre lang liefen die Pariser dem größten Titel im europäischen Klubfußball hinterher - obwohl die katarischen Investoren um Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi Milliarden in dieses Ziel gesteckt hatten und die größten Namen des Weltfußballs an die Seine geholt hatten





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