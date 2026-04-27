Parasiten bei Haustieren: 43 Prozent der Tierhalter betroffen – Was Sie wissen müssen

Eine Umfrage zeigt, dass fast die Hälfte der Haustierbesitzer bereits Parasiteninfektionen bei ihren Tieren erlebt haben. Experten warnen vor den Risiken und geben Tipps zur Vorbeugung und Behandlung.

Parasiten befall bei Haustiere n ist ein weitverbreitetes Problem, das viele Tierhalter unterschätzen. Eine aktuelle Umfrage unter Haustierbesitzern in verschiedenen Ländern – darunter Großbritannien, Frankreich, die Türkei, China, Brasilien und Mexiko – hat ergeben, dass 43 Prozent der Befragten bereits Erfahrungen mit Parasiten infektionen bei ihren Lieblingen gemacht haben.

Besorgniserregend ist dabei, dass ein Großteil der Tierhalter sich über die damit verbundenen Risiken nur unzureichend oder gar nicht informiert fühlt. Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat diese Ergebnisse nun zum Anlass genommen, auf die in Deutschland häufigsten Parasiten und die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme aufmerksam zu machen. Es wird betont, dass eine einmalige Behandlung oft nicht ausreicht, um einen Befall vollständig zu beseitigen, und welche präventiven Maßnahmen ergriffen werden können, um Haustiere vor Parasiten zu schützen.

Zecken stellen eine besondere Gefahr dar, insbesondere in den wärmeren Monaten. Sie können nicht nur Juckreiz und Hautirritationen verursachen, sondern auch ernsthafte Krankheiten wie Borreliose und Anaplasmose übertragen. Aber auch innere Parasiten wie Bandwürmer und Spulwürmer sind weit verbreitet. Diese gelangen häufig über kontaminierten Kot oder Erde in den Organismus des Tieres und können sogar auf den Menschen übertragen werden, was als Zoonose bezeichnet wird.

Lungenwürmer hingegen sind keine Zoonoseerreger, können aber bei Hunden und Katzen zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Die Wahl des geeigneten Antiparasitikums und die Häufigkeit der Behandlung hängen stark von der individuellen Situation des Haustieres und seines Halters ab. Lebt der Hund beispielsweise in einem dicht besiedelten Gebiet, frisst er häufig Gras oder Kot anderer Tiere oder hat die Katze Zugang zur freien Wildbahn, ist das Risiko eines Parasitenbefalls höher.

Auch das Vorhandensein von kleinen Kindern im Haushalt, die möglicherweise im Kontakt mit dem Tier kommen, sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Ein Tierarzt kann eine individuelle Risikobewertung vornehmen und die passende Behandlung empfehlen. Es gibt eine Vielzahl von Kombinationspräparaten, aber auch hochwertige Monopräparate, die sich in ihrer Wirksamkeit bewährt haben. Antiparasitika sind in der Regel gut verträglich und ihre Anwendung sollte immer in Absprache mit einem Tierarzt erfolgen.

Symptome, die auf einen Parasitenbefall hindeuten können, sind starker Juckreiz, Hautprobleme, Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen oder Husten. Bei Auftreten solcher Symptome sollte umgehend ein Tierarzt konsultiert werden, um die Ursache abzuklären und eine geeignete Behandlung einzuleiten. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden und das Wohlbefinden des Tieres zu gewährleisten. Die Prävention spielt jedoch eine ebenso wichtige Rolle.

Regelmäßige Entwurmungen, der Einsatz von Zecken- und Flohmitteln sowie die Vermeidung von Kontakt mit potenziell kontaminierten Umgebungen können dazu beitragen, das Risiko eines Parasitenbefalls deutlich zu reduzieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Parasiten nicht nur für das Tier selbst unangenehm sind, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellen können. Daher ist eine umfassende Aufklärung und eine verantwortungsvolle Tierhaltung unerlässlich.

Die Expertise eines Tierarztes ist dabei unverzichtbar, um die individuellen Bedürfnisse des Haustieres zu berücksichtigen und die bestmögliche Schutzstrategie zu entwickeln. Die Autorin des Artikels, Hedwig Derka, eine erfahrene Redakteurin des KURIER mit Spezialisierung auf Tiere, betont die Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen und fundierter Information im Umgang mit Haustieren





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parasiten Haustiere Hunde Katzen Zecken Würmer Gesundheit Tierarzt Prävention Behandlung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entscheidung in Tirol - Gebi Mair zum grünen Spitzenkandidaten gewähltDie grüne Basis hat entschieden: Gebi Mair wird bei der Tiroler Landtagswahl im Jahr 2027 Spitzenkandidat und gleichzeitig Landessprecher. 63 Prozent ...

Read more »

Drogen: Wie sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber?Drogenkonsum unter Jugendlichen ist ein Thema, das viele Eltern beunruhigt. Laut Studien haben etwa 40 Prozent der 15- bis 24-Jährigen bereits ...

Read more »

Glasfaser-Ausbau: Zukunft hängt am seidenen Faden60 Prozent der steirischen Haushalte und 100 Prozent der Unternehmen sollen bis 2030 mit Glasfaser-Internet versorgt sein – so sieht es die 2020 ...

Read more »

Wenn eine US-Großbank Recht hat, dann sollte diese exotische Auto-Aktie um knapp 110 Prozent steigenDer Automarkt ist hart umkämpft. Doch manch Newcomer sieht seine Chance gekommen. Etwa dieser, dessen Aktie der Großteil der Experten zum Kauf empfiehlt.

Read more »

Krankenstand bei Tesla sinkt deutlich – Lohnfortzahlung für Kranke wird kritischDer Krankenstand bei Tesla in Grünheide ist von 17 Prozent im Sommer 2024 auf unter fünf Prozent gesunken. Gleichzeitig stoppt Tesla die Lohnfortzahlung für länger krankgeschriebene Mitarbeiter, wenn diese ihren Gesundheitszustand nicht nachweisen können, was rechtliche Bedenken aufwirft.

Read more »

Experten sehen starkes Wachstumspotenzial bei drei Aktien – eine deutsche Aktie könnte über 75 Prozent steigenExperten prognostizieren hohe Kursgewinne für drei Aktien, trotz geopolitischer Unsicherheiten und steigender Rohstoffpreise. Eine deutsche Aktie wird besonders hervorgehoben und könnte laut Prognosen um über 75 Prozent steigen. Der Artikel beleuchtet die Beziehung zwischen Börse und Realwirtschaft sowie die aktuelle Marktlage.

Read more »