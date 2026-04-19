Paralympics-Siegerin Gezahagn triumphiert beim Vienna City Marathon in Rekordzeit

Die Äthiopierin Tigist Gezahagn, sehbehindert und Paralympics-Siegerin, hat den Vienna City Marathon in einer beeindruckenden Rekordzeit von 2:20:06 Stunden gewonnen. Neben ihren sportlichen Erfolgen bot das Rennen emotionale Momente und Enttäuschungen für andere Starter.

Der 43. Vienna City Marathon bot eine beeindruckende Kulisse und zahlreiche emotionale Momente. Bei überraschend warmen Temperaturen feierten über 49.000 Starter ein Lauffestival durch die Bundeshauptstadt. Die Strecke führte von der Wagramer Straße durch den Prater, vorbei an der Oper und Schönbrunn bis zum Ziel vor dem Burgtheater.

Straßensperren ab 4:15 Uhr morgens forderten von Autofahrern vorausschauende Planung. Ein bekanntes Bild waren die genervten Autofahrer, die an Absperrungen warten mussten.

Trotz der ausgelassenen Stimmung gab es auch Enttäuschungen: Rekordhalter Aaron Gruen musste kurz vor der Halbdistanz aufgeben. Gruen, ein Medizinstudent und Cellist, erklärte, dass er bereits am Start gespürt habe, dass es schwer werden würde. 'Ab Kilometer 15 war es mein Eindruck, als wären die Beine nicht da', sagte er und fügte hinzu, dass es körperlich und mental sehr schwierig gewesen sei. Er hat das Rennen nicht ins Ziel geschafft.

Bei den Herren siegte der 24-jährige Kenianer Fanny Kiprotich in 2:06:54 Stunden. Den Wien-Rekord von 2:05:08 Stunden verfehlte er jedoch deutlich. Der Vergleich mit dem Marathon-Weltrekord von Kelvin Kiptum († 2024) von 2:00:35 Stunden beim Chicago Marathon 2023 verdeutlicht die unterschiedlichen Anforderungen und Schwerpunkte bei internationalen Elite-Rennen im Vergleich zur European Marathon Classics Serie, der der Wien Marathon angehört.

Die herausragendste Leistung des Tages lieferte jedoch die Äthiopierin Tigist Gezahagn. Die 26-Jährige gewann den Frauen-Wettbewerb in Rekordzeit von 2:20:06 Stunden und sicherte sich damit ein Preisgeld von 15.000 Euro, zusätzlich zu den 10.000 Euro für den Rekord. Damit unterbot sie den vier Jahre alten VCM-Rekord der Kenianerin Vibian Chepkirui (2:20:59).

Was diese Leistung noch bemerkenswerter macht, ist, dass Gezahagn sehbehindert ist. Sie hat 2020 und 2024 bei den Paralympics über 1500 Meter in der Klasse T13 Gold gewonnen. Diese Klasse beschreibt ein eingeschränktes Sehvermögen, bei dem Objekte nur aus einer Entfernung von fünf Metern erkannt werden können.

Für Gezahagn sind Tempomacher unverzichtbar und fungieren als 'Guides', was ihre Leistung umso bewundernswerter macht.

Die Bewunderung galt jedem Starter, der das Ziel erreichte, besonders aber denjenigen, die trotz Widrigkeiten durchhielten.

Da Gruen aufgeben musste, war Andreas Vojta mit 2:15:07 Stunden als Neunter der beste Österreicher und zweitbeste Europäer.

Die schnellste Österreicherin war die Juristin Eva Wutti, die als Zehnte das Ziel in 2:42:37 Stunden erreichte.

Der Vienna City Marathon war somit nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Plattform für beeindruckende menschliche Leistungen und emotionale Geschichten.





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