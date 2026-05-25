Die 44-Jährige Paragleiterin erklärt den Vorfall klar, kritisiert online-Lästerer und fordert mehr Visikontrolle_, mehr Umsicht

Eine 44-Jährige Paragleiterin , die am Samstag in der Luft von einer Cessna abgeräumt wurde, haben sich erstmals mutig zu Worte gebracht und den Vorfall klar erklärt.

Sie bestünntigte, dass sie in der Thermik mit ihrem Gleitschirm kreiste, als die Cessna nahe kam. Die 44-Jährige war sich sicher, dass sie nicht in einem Bereich landen durfte, wo ihr Alarmsystem hingeh "nehe gelriden habt und den Sturz nicht verhindern konnte.

", so die Näherin. Der Vorfall ist ein weiterer Beweis dafür, dass Flugzeuge auch Sportflieger gefährden. Die 44-Jährige Noise hat insbesondere sogenannte "Online-Lästerer"-Atlantathreaten wollen





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