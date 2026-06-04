Paragleiter stürzt in Mariazell fast 200 Meter in die Tiefe

Ein 31-Jähriger stürzte in Mariazell fast 200 Meter weit in die Tiefe. Bäume bremsten seinen Fall und er blieb unverletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor mit seinem Gleitschirm von der Gemeindealpe gestartet sein dürfte.

Bei Mariazell stürzte ein 31-Jähriger fast 200 Meter weit in die Tiefe. Bäume bremsten seinen Fall und er blieb tatsächlich unverletzt. Der Oberösterreicher war in etwa 25 bis 30 Metern Höhe in einem Baum hängen geblieben und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Mariazell befreiten den 31-Jährigen aus seiner Lage. Bei einer sofortigen Untersuchung durch das Österreichische Rote Kreuz und einem Notarzt konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Auch der 31-Jährige selbst klagte über keine Verletzungen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor mit seinem Gleitschirm von der Gemeindealpe gestartet sein dürfte.

In der Folge verlor er aus ihm unerklärlichen Gründen die Kontrolle über den Schirm und stürzte rund 200 Meter senkrecht in die Tiefe. Mehrfache Versuche, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bekommen, scheiterten. Ein nachkommender und ebenso von der Gemeindealpe startender Pilot konnte den Vorfall beobachten. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei.

Den Grund des Absturzes konnte sich der 31-Jährige nicht erklären. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden





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