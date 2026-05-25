Der Papst zitiert einen Spruch des Zauberers Gandalf aus J.R.R. Tolkiens Epos "Der Herr der Ringe" in seiner Enzyklika zur Künstlichen Intelligenz. Der Schriftsteller John Ronald Reuel Tolkien, bekannt für seine Werke "Herrn der Ringe" und "Die Silmarillion", wurde als traditioneller Katholik geschätzt und seine Werke waren von religiöser und katholischer Thematik geprägt.

In seiner Enzyklika zur Künstlichen Intelligenz greift der Papst auf einen Spruch des Zauberers aus J.R. R. Tolkiens Epos "Der Herr der Ringe" zurück. Ein Zitat von Gandalf , dem Zauberer aus Tolkiens "Herr der Ringe", findet sich in der ersten Enzyklika von Papst Leo XIV.

Es ist eine ungewöhnliche Quelle, die man in einer Enzyklika des Papstes vermutlich nicht vermutet hätte: In "Magnifica humanitas - über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz", dervon Papst Leo XIV. , wird ein Satz des Zauberers Gandalf aus J.R. R. Tolkiens "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" zitiert.

"Doch unsere Sache ist es nicht, die Welt durch alle Zeiten zu steuern, sondern in den Jahren, auf die wir beschränkt sind, zu tun, was wir können, um das Übel auf den uns bekannten Felden auszujäten, damit jene, die nach uns kommen, einen guten Boden vorfinden". Eingeleitet wird das Zitat mit den Worten: "Ein katholischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, John Ronald Reuel Tolkien, hat unsere Verantwortung mittels der Worte einer seiner Figuren wie folgt beschrieben...

". John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) galt als traditioneller Katholik. In seinen Werken schimmerten auch Elemente einer christlichen Theologie durch. Er selbst bezeichnete den "Herrn der Ringe" als ein "von Grund auf religiöses und katholisches Werk".

Dass er nun auch in einer Enzyklika zu Ehren kommt, ist ein Novum - dass ein Papst auf Tolkien referiert, gab es jedoch schon. So zitierte etwa Papst Franziskus in seiner Christmette 2023 aus einem Brief des Schriftstellers an seinen Sohn Michael vom März 1941: "Ich biete dir die einzige große Sache, die man auf Erden lieben kann: das Allerheiligste Sakrament. Dort wirst du Entzücken, Ruhm, Ehre, Treue und den wahren Weg all deiner Leidenschaften auf Erden finden.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papst Enzyklika Künstliche Intelligenz Zitat Gandalf John Ronald Reuel Tolkien \Herrn Der Ringe\ Katholisches Werk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deshalb verzehnfachte sich der Kurs der AT&S AG!Es ist eine der spektakulärsten Turnarounds in der jüngeren Geschichte der heimischen Börse. Der steirische Leiterplatten- und Substrat-Hersteller ...

Read more »

FC Bayern München holt den DFB-Pokal nach sechs JahrenDer FC Bayern München gewann den DFB-Pokal nach sechs Jahren. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart unterlag mit 3:0 und musste sich dem starken Harry Kane geschlagen geben. Der Jubel war riesig, auch der verletzte Manuel Neuer tanzte vor der Kurve der Bayern-Fans. Der Ehrenpräsident Uli Hoeneß schwärmte von Harry Kane und betonte die Bedeutung des Pokalsieges für den Verein. Der Torjäger selbst zeigte sich nach seinem ersten großen Pokaltriumph zutiefst geehrt und glücklich. Hoeneß nutzte die große mediale Bühne, um potenziellen Interessenten für den Top-Angreifer sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der spanische Spitzenklub FC Barcelona, der aktuell händeringend nach einem adäquaten Nachfolger für Robert Lewandowski sucht, erteilte Hoeneß eine gewohnt süffisante Absage. Damit stellte die Vereinslegende unmissverständlich klar, dass der frischgebackene Double-Held unverkäuflich ist und die Zukunft des Münchner Angriffs weiterhin fest in den Händen von Harry Kane liegt.

Read more »

Wittau in Österreich hat eine der größten Gasfunde der letzten JahrzehnteEin Fund des Österreichischen Petrochemikums bringt Großparquillen förderbare Ressourzen

Read more »

Der 'Crotch Grab' - Ein komplexes Phänomen in der Musikszene und der AlltagskulturDer 'Crotch Grab' ist ein Trend, der sich in der jüngsten Vergangenheit bei Männern und Musikern entwickelt hat. Dieser Griff in den männlichen Schritt ist in der Öffentlichkeit zu einem kulturellen Phänomen geworden, insbesondere durch Hip-Hop-Stars wie Bad Bunny und Michael Jackson.

Read more »