Papst Leo XIV. warnt vor einer neuen Sklaverei durch KI

Papst Leo XIV. hat seine erste Enzyklika 'Magnifica Humanitas' veröffentlicht, in der er vor einer neuen Sklaverei durch Künstliche Intelligenz warnt. Der Papst kritisiert die Ausbeutung in globalen Liefer- und Datenketten, sowie Menschenhandel im digitalen Raum.

Papst Leo XIV. warnt vor einer neuen Sklaverei durch Künstliche Intelligenz . Seine erste Enzyklika 'Magnifica Humanitas' gilt als eine Art Regierungserklärung für sein Pontifikat. Der Papst sieht in der digitalen Wirtschaft und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz erhebliche Risiken für Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit.

Er kritisiert die Ausbeutung in globalen Liefer- und Datenketten, sowie Menschenhandel im digitalen Raum. Der Papst fordert klare Verantwortung und Kontrolle bei Entwicklung und Einsatz von KI-Systemen, um Menschenwürde und Gemeinwohl zu schützen. Er betont auch die Bedeutung von Dialog, multilateraler Zusammenarbeit und der Verantwortung der Menschen, um Krisen zu verhindern und Vertrauen wieder aufzubauen.

Abschließend wird eine theologische Perspektive betont: Der Mensch sei berufen, Verantwortung zu übernehmen und Hoffnung aktiv in der Welt zu leben - auch in Zeiten technischer und gesellschaftlicher Umbrüche





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