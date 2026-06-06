Papst Leo XIV. warnt vor der Versuchung, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen

Papst Leo XIV. hat in Madrid eine bedeutende Rede gehalten, in der er vor der Versuchung warnte, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen. Er rief Spanier und Europäer auf, interne Konflikte zu überwinden und nicht populistischen Ideologien zu folgen.

Papst Leo XIV. hat am Samstag in Madrid eine bedeutende Rede gehalten, in der er vor der Versuchung warnte, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen.

Er rief Spanier und Europäer auf, interne Konflikte zu überwinden und nicht populistischen Ideologien zu folgen. Der Papst dankte Spanien für die Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus und betonte, dass die katholische Kirche einen anderen Weg geht. Sie sei bereit, sich in den Dienst der Zukunft eines Volkes zu stellen, das nach Versöhnung und Frieden sucht. Der Papst bedauerte, dass die Botschaft des Friedens in diesen Zeiten für manche naiv und für andere provokativ klingt.

Er lud alle ein, aus Liebe zur Wahrheit die spaltenden und polarisierenden Darstellungen ihrer gesellschaftlichen Realität und ihrer Geschichte hinter sich zu lassen, um von fruchtlosen Vereinfachungen zu einer fruchtbaren Anerkennung ihrer Komplexität zu gelangen. Dies sei eine besondere Berufung für Europa. Spaniens Geschichte lehre, dass nicht die Kultur der Konfrontation, sondern die der Begegnung Stabilität und Wohlstand schafft.

Das Geschenk Europas an die Welt sei diese Haltung: Die Vielschichtigkeit schätzen und ergründen, lernen, sie nicht zu leugnen und sie als Segen anzunehmen. Der Papst forderte einen Kurswechsel bei den Investitionen in Schulen, Hochschulen und Forschung, in lokale Gemeinschaften und in die Zivilgesellschaft. Sicherheit entstehe nicht aus Waffen und Mauern, sondern dadurch, dass man lernen, gemeinsam mit anderen voranzugehen, gemeinsam zu wachsen, Seite an Seite.

Der Papst bezog auch den Islam ein und sagte, dass die Präsenz des Islam auf der Iberischen Halbinsel eine langjährige politische, kulturelle und religiöse Gegebenheit war. Ohne Basken und Katalanen beim Namen zu nennen, rief er dazu auf, die Forderungen nach Autonomie und Einheit in Einklang zu bringen.

Schließlich sollten die Spanier den Prozess der europäischen Einigung vorantreiben - nicht im Gegensatz zu anderen Mächten, sondern als Geschenk für die ganze Menschheitsfamilie. Die erste Rede des Papstes in Spanien wurde mit stehendem Applaus bedacht, König Felipe VI. erhob sich als erster. Der Papst rief Hunderttausende Jugendliche auf, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein.

'Angesichts der Leere von Gleichgültigkeit und Konformismus, angesichts der Gewalt von Krieg und Lüge, seid ihr selbst der Funke einer neuen Menschheit', fügte das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken bei der Jugend-Vigilie auf der Plaza de Lima in der spanischen Hauptstadt Madrid hinzu. Spanische Behörden schätzten die Zahl der Teilnehmer auf rund 500.000, die Organisatoren sprachen von 600.000 Menschen. Mit Blick auf die Rolle der jungen Generation rief Leo XIV. dazu auf, der Gesellschaft neue Orientierung zu geben.

Christen seien zwar Kinder ihrer Zeit, dürften aber nicht zu Gefangenen wechselnder Trends werden





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