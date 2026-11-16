Papst Leo XIV. warnt in Peru vor Zerstörung des Amazonas

Papst Leo XIV. kritisiert während seines Peru-Besuchs scharf die Abholzung und Ausbeutung des Amazonas-Regenwalds. Er verknüpft den Umweltschutz mit dem Schutz der indigenen Bevölkerung und fordert mehr Gerechtigkeit in der Region.

Papst Leo XIV. hat bei seinem Besuch in der peruanischen Stadt Pucallpa eindringlich vor der fortschreitenden Zerstörung des Amazonas-Regenwald s gewarnt. Der 71-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche nutzte die letzte Station seiner zwölftägigen Südamerika-Reise, um gegen die rücksichtslose Abholzung, den Bergbau und die zunehmende Umweltverschmutzung anzutreten. Er prangerte eine Markt- und Ausbeutungslogik an, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt und die Situation in den vergangenen Jahren weiter verschärft hat.

Verknüpfung von Naturschutz und Menschenrechten

Die zentrale Botschaft von Papst Leo XIV. bei diesem Auftritt betonte die unauflösbare Verbindung zwischen dem Schutz der Natur und dem Schutz der dort lebenden Menschen. Er erklärte deutlich, dass es unmöglich sei, den Erhalt des Amazonas-Regenwalds von der Sorge um die indigenen Völker zu trennen. Der Papst formulierte eine klare Warnung an alle, die diese Verbindung ignorieren: Gewalt gegen die Bevölkerung sei gleichzeitig Gewalt gegen die Erde, und umgekehrt sei Gewalt gegen die Erde auch Gewalt gegen die Menschen.

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Bei einem persönlichen Treffen mit Vertretern der indigenen Bevölkerung wurden diese ethischen Grundsätze besonders deutlich. Leo XIV. betonte, dass der Regenwald nicht länger als bloßes Rohstofflager betrachtet werden dürfe, das nach Belieben ausgebeutet werden könne. Stattdessen müsse der Schutz der Natur als fundamentale Frage der Menschlichkeit verstanden werden. Diese Haltung steht im direkten Widerspruch zu den ökonomischen Interessen, die derzeit die Region dominieren.

Kritik an Korruption und Drogenhandel

Neben der Entwaldung prangerte der Papst eine Vielzahl weiterer krimineller und umweltzerstörerischer Aktivitäten an, die die Lebensgrundlage im Amazonasgebiet bedrohen. Dazu zählen Wasserverschmutzung durch den Bergbau, auslaufendes Öl, der Drogenhandel und die weit verbreitete Korruption. All diese Faktoren gefährden nicht nur das Ökosystem, sondern untergraben auch die sozialen Strukturen der lokalen Gemeinschaften. Der Pontifex forderte daher nicht nur ökologische Maßnahmen, sondern auch eine drastische Verbesserung der rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen.

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Zusätzlich verurteilte Leo XIV. den mangelnden Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung in den abgelegenen Gemeinden. Er brachte seine Empörung über die Gewalt und den sexuellen Missbrauch in diesen Regionen zum Ausdruck. Besonders erschütternd war für ihn, dass viele dieser Verbrechen von Schweigen und Straflosigkeit begleitet würden. Der Papst forderte mehr Gerechtigkeit und Frieden für die Region, um den Opfern dieser Verbrechen eine Perspektive zu geben und strukturelle Missstände zu beheben.

Gesundheitliche Herausforderungen und emotionale Rückkehr

Der Aufenthalt des Papstes in den peruanischen Anden war auch aus gesundheitlicher Sicht bemerkenswert. Erst vor einem Monat war Leo XIV. wegen eines bösartigen Tumors in der Lunge operiert worden. Nach Angaben seiner Ärzte gilt der 71-Jährige nach der Operation wieder als krebsfrei. Wegen der dünnen Höhenluft in der Andenstadt Cusco, wo er eine Messe auf rund 3.700 Metern Seehöhe feierte, gab es zunächst Bedenken hinsichtlich seines Gesundheitszustands.

Trotz der erschwerten Bedingungen absolvierte der Papst den Gottesdienst ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Etwa 100.000 Gläubige waren anwesend, und Hunderttausende säumten die Straßen. Größere Strecken legte er allerdings nicht zu Fuß zurück, sondern ließ sich fahren, um seine Kräfte zu schonen. Die Südamerika-Reise führte den gebürtigen US-Amerikaner durch Uruguay, Argentinien und Peru. Für ihn war der Besuch in seiner früheren Bischofsstadt Chiclayo auch eine emotionale Rückkehr in seine Heimat, wo er rund zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof verbracht hatte.

Konsequenzen für die Zukunft der Region

Laut Behörden nahmen insgesamt mehr als fünf Millionen Menschen an den Gottesdiensten während dieser Reise teil. Diese massive Beteiligung zeigt das große Interesse an der Botschaft des Papstes. Am Montag steht in der peruanischen Hauptstadt Lima noch eine letzte große Messe auf dem Programm. Danach tritt Leo XIV. den rund 15-stündigen Rückflug nach Rom an. Im Gepäck hat er die eindringliche Botschaft, dass der Schutz des Regenwalds eine globale Verantwortung ist, die über nationale Grenzen hinweg wahrgenommen werden muss.