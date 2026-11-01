Papst Leo XIV. und Waffenruhe bei Oleschky: Diplomatischer Durchbruch?

Papst Leo XIV. kontaktierte Putin und Selenskyj nach seiner Krebs-OP. Im Oktober 2026 folgte eine Waffenruhe bei Oleschky. Rolle des Vatikans unklar.

Nach einer schweren Krebsoperation hat sich Papst Leo XIV. am 16. Oktober 2026 direkt mit den Staatschefs Russlands und der Ukraine in Verbindung gesetzt. Der Papst sprach dabei mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, um sich für die Zivilbevölkerung in der umkämpften Stadt Oleschky einzusetzen. Diese direkte diplomatische Initiative erfolgte in einer kritischen Phase des Konflikts, da die humanitäre Lage dort besonders dringend war. Die Kirche versuchte, durch diese telefonischen Gespräche einen humanitären Korridor zu etablieren, der Hilfe liefern und Evakuierungen ermöglichen sollte.

Telefonate kurz nach der Krebs-OP

Die Kommunikation fand unter herausfordernden medizinischen Umständen statt. Am 13. Oktober 2026 war bei Leo XIV. ein Tumor operativ entfernt worden. Dennoch erholte sich das Kirchenoberhaupt schnell genug, um bereits drei Tage nach dem Eingriff am 16. Oktober das Telefon zu wählen. Er sprach sowohl mit dem russischen Präsidenten als auch mit dem ukrainischen Präsidenten. Im Mittelpunkt stand die Bitte um eine rasche Feuerpause, um dringend benötigte Hilfsgüter zu den Menschen in Oleschky zu bringen. Putin versicherte während dieses Gesprächs seine Unterstützung für die humanitären Bemühungen des Vatikans.

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Einigung und Rolle der First Lady

Am 17. Oktober verließ der Papst das Krankenhaus, was sein schnelles Einsetzen unterstreicht. Eine Woche später, am 23. Oktober, kam es tatsächlich zu einer Vereinbarung. Russland und die Ukraine verständigten sich auf eine sechstägige Feuerpause rund um Oleschky. Als wichtige Vermittlerin bei dieser Einigung wird die amerikanische First Lady Melania Trump genannt. Diese zeitlich begrenzte Atempause sollte der Zivilbevölkerung ermöglichen, Notversorgung zu erhalten und sichere Evakuierungen durchzuführen. Der Zeitpunkt dieser Einigung fiel kurz nach den diplomatischen Bemühungen des Heiligen Stuhls.

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Umstrittener Einfluss des Vatikans

Trotz der zeitlichen Nähe ist die konkrete Rolle des Papstes umstritten. Die italienische Zeitung La Stampa schreibt dem Papst eine aktive Vermittlerrolle zu. Der Vatikan selbst äußerte sich jedoch deutlich zurückhaltender. Vatikan-Außenminister Erzbischof Paul Gallagher erklärte, er glaube nicht, dass der Heilige Stuhl eine direkte Rolle beim Zustandekommen der Vereinbarung gespielt habe. Dies lässt die Frage offen, welchen konkreten Einfluss die Telefonate tatsächlich auf die spätere Waffenruhe hatten. Die zeitliche Abfolge allein belegt keinen unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen den Gesprächen und der Einigung.

Hoffnung auf weitere Friedensinitiativen

Bei seinem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom drückte Leo XIV. seine Hoffnung auf weitere diplomatische Fortschritte aus. Er betonte, dass die menschliche Zusammenarbeit der Konfliktparteien den Willen zum Dialog stärken könnte. Der Papst sprach von einer notwendigen humanitären Geste und hoffte auf konkrete Friedensinitiativen. Nach Angaben von Selenskyj sollen Anfang November weitere Gespräche zwischen Friedensunterhändlern stattfinden. Ob die zeitlich begrenzte Feuerpause zu einer längerfristigen Entspannung führen kann, bleibt abzuwarten. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit.