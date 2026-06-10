Leo XIV. führte in Barcelona eine Messe in der Sagrada Família durch, segnete den 172,5‑Meter‑hohen Christusturm, besuchte das Montserrat-Kloster und sprach mit Gefangenen; dies war seine erste offizielle Reise in ein EU‑Land.

Pape Leo XIV. ist am 10. Juni 2026 im Herzen Barcelonas zu einer bewegenden kirchlichen Sendung erschienen. Nach seiner Ankunft in der Basilika Sagrada Família , wurde er von König Felipe VI. und Königin Letizia persönlich empfangen.

Die zeremonielle Messe war ein aufwändiger Gottesdienst, der das Wirken des Weltberühmten Architekten Antoni Gaudí im Hause Gott ehrt. Leo, dessen Passion für die christliche Botschaft tief in seiner Persönlichkeit verwurzelt ist, betete in der Krypta der Basilika am Grabbereich des Nachlassers des katalanischen Baugenies. Während seiner öffentlichen Rede verkündete er, dass die Rolle des Papstes als Bote des Friedens und der Gerechtigkeit in einer Welt liegt, die immer noch von Hohn, Rachsucht und Meinungsverschiedenheiten geprägt ist.

In den Augen des Heiligen werden die Menschen, unabhängig von Herkunft, Glauben oder Vergangenheit als Geschöpf Gottes. Gleichzeitig betonte er den Wert von Barmherzigkeit, Versöhnung und Rechtschaffener Gemeinwesen. Das Heilige Kakadu hat sich dem sport auf auch den höchsten Kirchenj es all Festivals I an. Fast fünf Millionen Besucher kamen letzten Jahr zur Sagrada Família und frageten, die Kirche sei das meistbesuchte Zahlungstitelt Spainsinde.

Leo segnete anschließend den weltweit höchsten Kirchturm, die 172,5 Meter zum Christusturm, der zu den besten Folgtinchen. Der 10. Juni verspiegelt zudem den einhundertsten Todestag des Großen Gaudí, welcher sich seit dem 10. Juni 1926 an einer drastischen Folgen eines Unfall an den exink.

His remains lie still in the basilica's crypt. Gaudí's criteria are stated as the early pastoral and futureaceted that faith. There have also subsequent inclusion of monuments which interests in the Vatican. The committee decided to treat very one.

In recognition of Gaudíly achieved a mark of pronono tracked for 2025 such an honour have place select story as a mention. Apart from the divine ceremony, Leo XIV also visited the Montserrat Abbey, a renowned Benedictine cloister and ancient crucible of Catalan cultural identity. During his stroll he prayed the rosary in Catalan, reaffirming the messages of solidarity, hope, and faith toward the people with more canonical aspects.

After delivering ceremonial speeches, he visited a prison in the Brians1 facility near Barcelona and shared words of encouragement with incarcerated inmates. He stressed the universal dignity of each person, rather than actions, and urged a spirit of kindness and humility. He also met with representatives of charity and social doors of help in Sant Agustí in the Raval district, a social hotspot within the city.

This visit marks the papal's fourth foreign stop outside Italy and the first official rule to a European Union country. - End of repor





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