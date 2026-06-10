Papst Leo XIV. segnet den höchsten Kirchturm der Welt in Barcelona

Papst Leo XIV. hat in Barcelona den 172,5 Meter hohen Christusturm der Sagrada Familia gesegnet. Der Höhepunkt seiner Spanienreise fällt auf den 100. Todestag von Antoni Gaudi.

Papst Leo XIV. hat am Mittwochabend in Barcelona den höchsten Kirchturm der Welt gesegnet - den 172,5 Meter hohen Christusturm der Sagrada Familia . Die Zeremonie gilt als Höhepunkt der rund einwöchigen Spanien-Reise des Papstes.

Der 10. Juni ist zugleich der 100. Todestag von Antoni Gaudi, Baumeister des weiter unvollendeten Wahrzeichens der katalanischen Hauptstadt. Mit der Fertigstellung des 17 Meter hohen und begehbaren Turmkreuzes löste die Sagrada Familia Anfang des Jahres das Ulmer Münster als höchste Kirche der Welt ab.

Der Gottesdienst zur Segnung des Turmes wurde mit einer Messe zum Gedenken an Gaudis hundertsten Todestag eingeleitet. Papst Leo wurde von König Felipe VI. in der seit 1882 in Bau befindlichen Basilika empfangen. Zehntausende Menschen versammelten sich auf den für den Verkehr gesperrten Straßen rund um die Sagrada Familia, um den historischen Moment mitzuerleben. Architekt Antoni Gaudi (1852-1926) starb nach 40 Jahren Arbeit infolge eines Verkehrsunfalls.

Seit dem Jahr 2000 läuft für ihn ein Seligsprechungsverfahren. Die komplette Fertigstellung des Gotteshauses mit seinen 18 Türmen soll in den 2030er Jahren erfolgen. Bereits Papst Benedikt XVI. hatte im Jahr 2010 den Altar der Sagrada Familia geweiht und der Kirche den Titel einer Basilica minor verliehen. Gaudi widmete sein Leben diesem außergewöhnlichen Bauwerk, das Architektur und Glauben auf einzigartige Weise verbindet.

Die Sagrada Familia ist nicht nur ein touristisches Wahrzeichen, sondern auch ein spirituelles Zentrum, das Millionen von Besuchern aus aller Welt anzieht. Die Basílica de la Sagrada Familia ist bekannt für ihre organischen Formen, die von der Natur inspiriert sind, und ihre farbenfrohen Glasfenster, die das Licht in faszinierenden Mustern brechen. In seiner Predigt betonte der Papst die Unvereinbarkeit von Krieg und christlichem Glauben. Er sagte, man könne nicht an Jesus glauben und gleichzeitig den Krieg fördern oder Unschuldige töten.

Diese Worte wurden als kaum verhohlene Anspielung auf die US-Regierung unter Präsident Donald Trump verstanden. Auch zum Thema Migration äußerte er sich und rief dazu auf, jene nicht im Stich zu lassen, die vor Elend fliehen. Papst Leo XIV. hält sich seit Samstag in Spanien auf. Es ist seine vierte Auslandsreise und der erste offizielle Besuch in einem EU-Land außerhalb Italiens.

In Madrid sprach er als erster Papst vor dem spanischen Parlament. Am Montagabend schloss er das Programm in Madrid mit 80.000 Menschen im Bernabeu-Stadion ab. Anschließend reiste er nach Barcelona weiter. Dort besuchte er ein Gefängnis und hielt vor 80 Häftlingen eine Ansprache.

Danach ging es zum Bergkloster Montserrat, wo er mit Benediktinermönchen betete und zu den Gläubigen auf Spanisch und Katalanisch sprach. Das Kloster war im Spanischen Bürgerkrieg Ziel linker Gewalt, 23 Mönche wurden ermordet. Während der Franco-Diktatur galt es als Hochburg der verbotenen katalanischen Kultur. Am Nachmittag traf der Papst Vertreter kirchlicher Hilfsdienste im Raval-Viertel, einem sozialen Brennpunkt Barcelonas.

Am Donnerstag reist er auf die Kanarischen Inseln weiter, um Geflüchtete und Helfer zu treffen. Nach einer Messe auf Teneriffa kehrt er am Freitag nach Rom zurück. Die Reise des Papstes zeigt die enge Verbindung der katholischen Kirche mit Spanien und die Bedeutung des Dialogs über Frieden und Migration





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