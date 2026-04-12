Papst Leo XIV. prangert Selbstvergötterung und Krieg an und ruft zu Frieden auf

In seiner Friedensbotschaft kritisiert Papst Leo XIV. die Selbstvergötterung und den Krieg und ruft zu Frieden, Dialog und Versöhnung auf. Er bezieht sich dabei auf aktuelle Konflikte und plant eine Reise nach Afrika.

Rom. Papst Leo XIV. hat in seiner jüngsten Frieden sbotschaft deutliche Kritik an der aktuellen Weltlage geäußert, ohne dabei konkrete Länder oder Personen namentlich zu nennen. Die klare Botschaft des Papstes, die er während eines Frieden sgebets im Petersdom in Rom verkündete, richtet sich jedoch unmissverständlich gegen Tendenzen der Selbstvergötterung und Machtdemonstration, die er in der Welt beobachtet.

In seiner Ansprache warnte der Papst vor der Vergötzung des Geldes, der Zurschaustellung von Macht und der Anwendung von Gewalt. Er betonte die Bedeutung des Dialogs und der Vermittlung gegenüber der Aufrüstung und der Anwendung tödlicher Maßnahmen. Seine Worte scheinen sich insbesondere an die US-Regierung und deren Vertreter zu richten, die in der Vergangenheit um Gottes Beistand im Kampf gebeten hatten. Er kritisierte die Verwendung des Namens Gottes für politische Zwecke und die Rechtfertigung von Kriegshandlungen. Der Papst stellte die fundamentale Frage nach dem wahren Glauben und der Verantwortung der Mächtigen. Er betonte die Bedeutung der Menschlichkeit und des Friedens, insbesondere in Zeiten globaler Konflikte. Er thematisierte auch die Verpflichtung, die Zivilbevölkerung vor den Grausamkeiten des Krieges zu schützen und einen Waffenstillstand anzustreben. In seiner Botschaft rief er die Regierenden aller Nationen dazu auf, einzuhalten und sich für den Frieden einzusetzen.\Der Papst wandte sich auch an konkrete Konflikte in der Welt. Er mahnte, die Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine nicht zu vernachlässigen. Er betonte die Notwendigkeit, diesen Konflikt im Blick zu behalten und die Bemühungen um eine friedliche Lösung zu unterstützen. Er erinnerte an den anhaltenden Krieg im Sudan, der sich bald zum dritten Mal jährt. Er erneuerte seinen Appell an die Kriegsparteien, die Waffen niederzulegen und ohne Vorbedingungen einen Dialog aufzunehmen. Er betonte die Bedeutung der Versöhnung und der Überwindung von Konflikten. Zusätzlich drückte der Papst seine Nähe zum libanesischen Volk aus, das unter den Auswirkungen der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz leidet. Er forderte hier ebenfalls einen Waffenstillstand und eine friedliche Lösung. Seine Worte waren ein Appell an das Prinzip der Menschlichkeit, das im Gewissen jedes Menschen verankert sein sollte und in den internationalen Gesetzen anerkannt ist. Er betonte die moralische Verpflichtung, die Zivilbevölkerung vor den Grausamkeiten des Krieges zu schützen.\Abschließend kündigte der Papst eine bevorstehende Reise nach Afrika an, die seine bisher längste als Kirchenoberhaupt sein wird. Er wird in elf Tagen vier Länder besuchen: Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Der Besuch in Algerien wird im Zeichen des christlich-muslimischen Dialogs stehen. Bereits am Montag ist ein Besuch der Großen Moschee von Algier geplant. Diese Reise unterstreicht sein Engagement für interreligiösen Dialog und Frieden in einer Welt, die von Konflikten und Spannungen geprägt ist. Die Reise ist ein klares Zeichen für seinen Wunsch nach Verständigung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Die Reise ist ein weiteres Beispiel für seine Bemühungen um Frieden, Dialog und die Förderung der Menschlichkeit in einer zunehmend komplexen Welt. Die Botschaft des Papstes ist eine Mahnung an die Verantwortung der Mächtigen und ein Appell an alle Menschen, sich für den Frieden und die Menschlichkeit einzusetzen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papst Leo XIV. Frieden Kriegskritik Ukraine Sudan Afrika-Reise Menschlichkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Reibungen zwischen Rom und Trump-RegierungEin Treffen im Pentagon, Spekulationen über Drohungen – und ein Papst, der mit scharfen Worten gegen Krieg Stellung bezieht: Die Beziehungen ...

Read more »

Warum fühlt sich Schweiß kalt an? Leo erklärt die Physik des SchwitzensLea stellt Leo eine spannende Frage: Warum fühlt sich Schweiß kalt an, obwohl der Körper beim Sport heiß wird? Leo erklärt das Phänomen und die physikalischen Hintergründe des Schwitzens, sowie die Bedeutung der Temperaturregulierung im Körper. Er beantwortet auch weitere interessante Alltagsfragen in seinem neuen Video-Podcast.

Read more »

'Schluss mit dem Krieg!': Weltweite Gebete mit dem Papst für FriedenVATIKANSTADT. Weltweit und auch in Österreich haben sich viele Kirchen, Gemeinden und Organisationen dem Aufruf des Papstes zu einer Gebetswache für den Frieden angeschlossen.

Read more »

Österreich liebt seine Musik. Liebt es seine Musiker?Mozart, Falco, Austropop: Mit Stolz nennt sich Österreich eine Kulturnation. Aber wie geht es den Menschen in der Musikbranche wirklich?

Read more »

Duell der Giganten: Papst Leo gegen Donald TrumpEr sei im Vergleich zu Vorgänger Franziskus farblos, uncharismatisch, heißt es. Damit tut man Papst Leo unrecht. Er legt sich mit einem der mächtigsten und gefährlichsten Männer an, Donald Trump....

Read more »

Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmtUnion Berlin hat den Trainer entlassen. Der Klub von Christopher Trimmel und Leo Querfeld setzte Chefcoach Steffen Baumgart nach der 1:3-Niederlage am ...

Read more »