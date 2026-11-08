Papst Leo XIV. in Uruguay: Einsatz gegen Armut und Gewalt in Montevideo

Papst Leo XIV. besucht Uruguay drei Wochen nach seiner Krebsoperation. Er spricht sich gegen Kinderarmut aus und kritisiert die Säkularisierung in Lateinamerika.

Papst Leo XIV. hat sich bei seinem ersten Besuch in Uruguay am Samstag direkt mit den schweren sozialen Missständen im südamerikanischen Land auseinandergesetzt. Der 71-jährige Kirchenoberhaupt besuchte das als besonders gefährlich geltende Viertel Casavalle in Montevideo, um dort mit Bewohnern und Vertretern der Kirche zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit betonte er eindringlich, dass es in einem so reichen Land nicht akzeptabel sei, wenn Kinder aus Angst vor Stra gewalttätige Strukturen nicht verlassen könnten, um zur Schule zu gehen.

Schwere soziale Probleme in Casavalle

Leo betonte am Samstag, dass es Kinder in Uruguay gebe, die aus existenzieller Angst nicht zum Unterricht gehen, weil sie befürchten, nicht unversehrt nach Hause zurückzukehren. Der Papst war nur dreieinhalb Wochen nach einer erfolgreichen Operation wegen Lungenkrebs im Land eingetroffen, um seine Botschaft der Fürsorge zu unterstreichen. Die Situation in dem Viertel Casavalle verdeutlicht diese Not drastisch, da die dortige Mordrate viermal so hoch ist wie der nationale Durchschnitt.

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Statistische Daten unterstreichen die Dringlichkeit der Ansprache des Papstes. Laut Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF leben vier von zehn Kindern in Uruguay in Armut. Leo kritisierte diese Verteilung scharf und formulierte die klare Forderung, dass Kinder in einem ressourcenstarken Land niemals hungrig schlafen gehen müssten. Noch gravierender erschien ihm der Umstand, dass diese Mangelernährung oft mit extremer Gewalt einhergeht, die lebensbedrohlich ist.

Während eines Besuchs bei zwölf von der Kirche finanzierten Wohneinheiten für Menschen mit geringem Einkommen zeigte sich der Papst persönlich engagiert. Er segnete die Häuser und erklärte, dass die Anwesenheit vor Ort bei den Betroffenen das Gefühl gebäre, wieder zuhause zu sein. Diese Empathie speiste sich aus seiner eigenen Vergangenheit, da er vor seinem Pontifikat viele Jahre als Missionar in Peru tätig war und ähnliche soziale Realitäten kannte.

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Kritik an Säkularisierung und Geburtenrückgang

Neben der Bekämpfung von Armut und Kriminalität richtete der Papst seinen Fokus auch auf die spirituelle Ausrichtung der Gesellschaft. Bei einer Gebetswache bei Kerzenschein im Centenario-Stadion von Montevideo, das Platz für bis zu 60.000 Menschen bietet, sprach er die fortschreitende Säkularisierung Lateinamerikas an. Trotz der Tatsache, dass der Kontinent als der katholischste der Welt gilt, beobachtet die Kirche einen deutlichen Rückgang der Gläubigenzahlen.

Dieser Trend ist statistisch klar belegbar und betrifft direkte demografische Entwicklungen. Im Jahr 1950 bekam eine Frau im Schnitt 5,8 Kinder, während diese Zahl im Jahr 2024 auf nur noch 1,8 gesunken war. Leo forderte die jungen Menschen direkt auf, sich dem Trend zu entziehen und keinen vor der Eheschließung zu haben. Er ermutigte sie, den Schritt zu gehen und selbst eine Familie zu gründen, um den Verlust an traditioneller Religiosität zu stoppen.

Die Daten zur religiösen Identität in Uruguay zeigen, dass das Land der am stärksten säkular geprägte Staat der Region ist. Eine Umfrage des Instituts Latinobarómetro aus dem laufenden Jahr belegen, dass sich nur 35 Prozent der Einwohner weiterhin als Katholiken bezeichnen. Der Rückgang ist nicht auf Uruguay beschränkt, da sich die Zahl der sich als katholisch Bezeichneten in ganz Lateinamerika über die vergangenen 30 Jahre von 80 Prozent auf 55 Prozent verringert hat.

Forderungen nach Gesundheitsgerechtigkeit

Eine weitere zentrale Forderung des Papstes betraf die strukturelle Versorgung der Bevölkerung mit medizinischer Hilfe. Nach seiner Ankunft in Montevideo plädierte er auf dem Platz Plaza Independencia für ein allgemein zugängliches Gesundheitswesen, das für alle Menschen verfügbar sein muss, unabhängig von ihren finanziellen Mitteln. Diese Forderung ist eng mit seiner eigenen gesundheitlichen Erfahrung verknüpft.

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Leo verband seine eigene Behandlung wegen eines Lungentumors im Oktober mit der Situation benachteiligter Menschen. Die Erfahrung der Operation ließ ihn an die vielen Menschen denken, denen die notwendigen Mittel für eine rechtzeitige Diagnose oder eine angemessene Therapie fehlten. Er appellierte an die Gesellschaft und die Politik, Barrieren abzubauen und die Freude des Glaubens durch konkrete Solidarität im Gesundheitsbereich zu verbreiten.

Der Zeitplan für die Reise des Kirchenoberhaupts bleibt trotz der vor kurzem erfolgten Operation strikt. Leo XIV. absolviert seine zwölftägige Südamerika-Reise ohne Unterbrechung, was als Zeichen seiner Entschlossenheit gewertet wird. Am Sonntagabend plante er die Weiterreise nach Argentinien, bevor er ab Mittwoch einen Besuch in seinem ehemaligen Wirkungsland Peru antritt.

Für Uruguay und Argentinien markiert dieser Besuch ein historisches Ereignis, da es der erste Papstbesuch seit fast 40 Jahren ist. Die Kombination aus der Thematisierung von Kriminalität, Armut und spirituellem Wandel zeigt die umfassende Agenda des Pontifikats. Mit seiner Anwesenheit in Montevideo setzte Leo ein deutliches Zeichen gegen die Verrohung der Gesellschaft und für die Würde des Einzelnen in Lateinamerika.