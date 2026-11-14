Papst Leo XIV.: Hunderttausende empfangen ihn in Perus Heimatstadt Chiclayo

Papst Leo XIV. empfängt bei einer Messe in Chiclayo, Peru, massiven Jubel. Die Gläubigen feiern seine Rückkehr und wünschen ihm Genesung nach der Krebsoperation.

Papst Leo XIV. ist am Freitag in seine ehemalige Wirkungsstadt Chiclayo in Peru eingereist und wurde dabei von einer enormen Menschenmenge bejubelt. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche kehrte an einen Ort zurück, an dem er von 2015 bis 2023 als Bischof tätig war, und empfing dort frenetischen Applaus von Anhängern, die ihn als einen ihrer eigenen betrachten. Der 71-jährige Papst, der auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt, dankte der Bevölkerung für ihre Liebe, ihren Support und ihre Gebete, insbesondere für seine Gesundheit nach der jüngsten Krebsoperation.

Massiver Jubel und religiöser Eifer bei der Ankunft

Bei der Ankunft in Chiclayo drängten sich nach Angaben des Vatikans knapp eine Million Menschen in die Straßen, um den Einzug des Papamobils zu见证ten. Die Atmosphäre war von einer intensiven emotionalen Wiedervereinigung geprägt, begleitet von Musik, traditionellem Tanz und Kindern, die dem Pontifex einen Blumenstrauß überreichten. Für viele Gläubige war die Anreise mit erheblichen physischen Anstrengungen verbunden, da zahlreiche Menschen weite Strecken über staubige Straßen zurücklegten, um an den Veranstaltungen teilzunehmen.

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Die Begeisterung zeigt sich exemplarisch im Verhalten von Pilgern wie César Arroyo, der angab, zehn Kilometer zu Fuß zurückgelegt zu haben, um die Messe zu besuchen. Er schob dabei einen kleinen Wagen mit einer Christusstatue vor sich her und betonte den Wunsch der Menge, dass der Papst vollständig genesen möge. Die Sicherheitskräfte, bestehend aus Soldaten und Feuerwehrleuten, waren im Einsatz, um die große Menschenmenge zu versorgen und verteilten Wasserflaschen, während sie die Hitze mit Sprühern bekämpften.

Genesung und persönliche Verbundenheit mit der Diözese

Während der Messe auf der Pampas de Pimentel, einer nahe gelegenen Wüstenebene an der Küste Perus, sprach Leo XIV. offen über seine gesundheitliche Situation. Er erklärte, dass er dabei sei, seine Gesundheitsprobleme zu überwinden, was zu stürmischem Applaus führte. Die Reise hatte zuvor zeitweise auf der Kippe gestanden, da der Papst sich Mitte Oktober einer Krebsoperation unterziehen musste. Trotz der sengenden Hitze und der physischen Belastung bestätigte er seine Widerstandskraft und die tief verwurzelte Bindung an die Region.

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Die Erinnerungen der lokalen Bevölkerung an seinen Dienst als Bischof Robert Francis Prevost sind von großer Zuneigung geprägt. Die 40-jährige Sekretärin Pahola Rojas erinnerte sich daran, wie einfach der damalige Bischof auf der Straße zu begegnen war, indem er grüßte und sich mit den Menschen unterhielt. Sie betonte, dass er großes Vertrauen und viel Charisma verbreitet habe und durch seinen persönlichen Stil sowie sein Handeln deutliche Spuren in der Diözese hinterlassen habe.

Jorge Villegas, der Generalvikar der Diözese Chiclayo, unterstrich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Reichweite des Papstes. Er erklärte, dass Leo XIV. als Bischof jeden noch so abgelegenen Winkel der Diözese erreicht habe, obwohl die geografischen Gegebenheiten der Region alles andere als einfach seien. Diese persönliche Ebene der Führung wird von den Gläubigen als entscheidender Faktor für die anhaltende Verehrung angesehen.

Stellungnahmen zur Wissenschaft und sozialer Verantwortung

Neben der großen Messe absolvierte das Kirchenoberhaupt am Freitag auch offizielle Treffen mit Geistlichen sowie Mitarbeitern und Studierenden einer katholischen Universität. An der Hochschule wandte sich Leo XIV. an die akademische Gemeinschaft und sprach über die ethischen Grenzen des Menschseins im Kontext des technologischen Fortschritts. Er warnte davor, wissenschaftliche Errungenschaften mit Privilegien für Reiche zu verwechseln.

Der Papst betonte, dass wissenschaftlicher Fortschritt eine herausragende Leistung menschlicher Intelligenz darstelle, jedoch nicht als exklusives Recht für Millionären dienen dürfe, die nach Unsterblichkeit suchen, während ganze Völker unter Armut und Unterdrückung leiden. Diese Worte verdeutlichen den sozialen Fokus seiner Amtszeit und die Kritik an Ungleichheiten, die auch in seinen Heimatregionen relevant sind.

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Fortsetzung der Südamerika-Reise mit körperlicher Herausforderung

Papst Leo XIV. besuchte zudem eine Kapelle in einem Armenviertel von Chiclayo, an deren Wiederaufbau er mitgewirkt hatte. Dies unterstreicht seine langjährige lokale Präsenz und sein Engagement für benachteiligte Gemeinden. Peru ist nach Uruguay und Argentinien die dritte und letzte Station seiner Südamerika-Reise. Er bleibt bis Montag in dem Land, das er kürzlich als seine Heimat bezeichnet hat.

Die kommenden Tage bringen für den 71-jährigen Pontifex eine anspruchsvolle körperliche Prüfung. Am Sonntag soll er innerhalb eines Tages vier unterschiedliche Städte besuchen. Eine dieser Stationen ist Cusco in den Anden, das auf einer Höhe von 3400 Metern liegt. Diese logistische und physische Herausforderung steht im Kontext seiner jüngsten Genesung von der Krebsoperation und wird die Ausdauer des Papstes sowie die Unterstützung seiner Anhänger auf die Probe stellen.